درخواست سردار حسینی از دولت: در ساخت راههای جدید، ایمنی راه را ارتقا دهید
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از دولت و همه مسئولان درخواست میکنم در جهت ایجاد زیرساختهای لازم برای ایمنی حملونقل و ترافیک کشور، به ارتقای ایمنی راه در ساخت راههای جدید و رفع ایرادات راههای موجود و همچنین ارتقای ایمنی وسایل نقلیه اعم از تولید داخل و خودروهای وارداتی توجه ویژه داشته باشند و با توجه به اینکه این موضوع سالهاست تکرار میشود، بخشی از ناترازی امروز در حوزه بنزین نیز ناشی از بیتوجهی به همین مسئله است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، روز دوشنبه ۲۶ مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه با قدردانی از تعامل سازنده رسانهها در جهت آگاهیبخشی به جامعه، گفت: رسانهها پل ارتباطی و حلقه واسط میان مجموعه حاکمیت و دستگاههای اجرایی با بدنه اجتماع هستند و بابت انعکاس دقیق اخبار و نیز پیگیری مطالبات، کاستیها و نقصانهایی که بهعنوان مطالبات بهحق مردم وجود دارد، سپاسگزارم.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ماهیت استثنایی حوزه مأموریتی پلیس راهور تصریح کرد: فارغ از هرگونه تقسیمبندی که در جامعه انجام میدهیم، مخاطب ما همه افراد جامعه را در بر میگیرد و نحوه اقدام ما مستقیماً بر زندگی آحاد مردم تأثیر میگذارد؛ از همین رو، این مأموریت کاری دشوار و جمع تمام انتظارات و توقعات مردم و جامعه است و ما با انواع و اقسام نظرات و دیدگاهها مواجه هستیم.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت اربعین گفت: ایجاد ایمنی ترافیک همواره خط قرمز و اولویت ما بوده و هست و بر این اساس، موظفیم با هرگونه تخلف برخورد کنیم. در همین زمینه، یک رویکرد بر تقویت حضور، کنترل و برخورد پلیس با تخلفات تأکید داشت و نگاهی دیگر با این گلایه همراه بود که مثلاً مسافری از اصفهان تا تهران چندین پیامک جریمه دریافت کرده است؛ اما فارغ از این رویکردها، آنچه مهم است این است که ما در حوزه نظارت بر رفتارهای ترافیکی وظیفه داریم ایمنی تردد در محورها، معابر، جادهها و خیابانهای کشور را به نحو شایسته تأمین کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به رویکرد پلیس در حوزه ایمنی حملونقل و ترافیک گفت: بیش از یک دهه و شاید به جرئت بتوانم بگویم نزدیک به دو دهه است که موضع پلیس در ارتباط با ایمنی حملونقل و ترافیک، با تمرکز بر ارتقای ایمنی راه و وسیله نقلیه بوده است.
حسینی در ادامه با انتقاد از رها شدن دو بخش مهم مهندسی ترافیک و آموزش کاربران تصریح کرد: اگر این دو حوزه رها شود و هرکس به دلخواه خود آن را اداره کند و سپس پلیس در یک سوی این درگیری و جامعه در سوی دیگر قرار بگیرد، نتیجهای جز یک مشاجره و دعوای فرساینده و مستهلککننده حاصل نمیشود؛ در این درگیری نفسگیر، پلیس از نفس میافتد و جامعه نیز همواره ناراضی میماند و در پایان، جز فرسودگی و رسیدن به هیچ، نتیجهای در کار نیست.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان راهکار منطقی این مسئله گفت: عقل و منطق حکم میکند ابتدا به حوزه مهندسی ترافیک که شامل همه زیرساختهاست، بهصورت درست، منطقی و بر اساس فرمولهای تعریفشده بپردازیم؛ سپس کاربران را درست و دقیق آموزش دهیم و در نهایت، پس از انجام این دو کار مهم و اساسی، اجرای مقررات بهعنوان عنصر بازدارنده و اهرم سلبی و برخورد قانونی، متوجه کمتر از ۵ درصد افرادی شود که با وجود فراهم بودن همه بسترهای لازم، تمایلی به تمکین از رفتارهای درست ترافیکی ندارند.
وی ادامه داد: از دولت و همه مسئولان درخواست می کنم در جهت ایجاد زیرساختهای لازم برای ایمنی حملونقل و ترافیک کشور، به ارتقای ایمنی راه در ساخت راههای جدید و رفع ایرادات راههای موجود و همچنین ارتقای ایمنی وسایل نقلیه اعم از تولید داخل و خودروهای وارداتی توجه ویژه داشته باشند و با توجه به اینکه این موضوع سالهاست تکرار میشود، بخشی از ناترازی امروز در حوزه بنزین نیز ناشی از بیتوجهی به همین مسئله است. در دنیا امروز مصرف خودروها بهطور معمول بیش از سه یا چهار لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر نیست و نگاه جهانی نیز کاملاً به سمت خودروهای برقی معطوف شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه ضمن تشریح کارنامه عملیاتی این مجموعه در ۶ ماه اخیر، از موفقیت در مدیریت چالشهای ترافیکی بیسابقه از جمله همپوشانی جنگ رمضان و طرح نوروزی و همچنین کاهش چشمگیر تلفات جادهای در ایام اربعین خبر داد و گفت: در ایام نوروز امسال با شرایطی کاملاً استثنایی مواجه بودیم. برای نخستین بار مدیریت تخلیه جمعیت از کلانشهر تهران و محورهای شمالی و مرکزی با طرحهای ترافیکی دقیق و یکطرفهسازیهای هوشمند انجام شد که نتیجه آن، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و ثبت کاهش ۸ درصدی جانباختگان حوادث جادهای نسبت به سال قبل بود.
سردار حسینی با یادآوری شرایط دشوار کشور در ماههای گذشته، از مدیریت ترافیکی مراسم وداع با رهبر شهید در تهران، قم و مشهد بهعنوان یکی از سنگینترین مأموریتهای پلیس راهور یاد کرد و افزود: باوجود درگیری برخی استانهای مرزی در شرایط خاص، هیچگاه ارائه خدمات به مردم، از جمله تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها متوقف نشد و با استفاده از خودروهای خدمات سیار، حلقهای از اعتماد و خدمت میان پلیس و مردم شکل گرفت.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به مأموریت اربعین حسینی، تصریح کرد: با تلاش همکاران من در مجموعه پلیس راه و ترافیک شهری، علیرغم افزایش تردد در محورهای مرزی، شاهد کاهش ۲۴ درصدی جانباختگان زائر در تصادفات طی این ایام بودیم.
سردار حسینی در ادامه از برنامههای آتی پلیس برای تسهیل خدماترسانی به مردم خبر داد و اعلام کرد: در حوزه شمارهگذاری، گامهای مهمی برای استفاده از امضای دیجیتال برداشته شده است که به زودی جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد. این اقدامات با هدف کاهش مراجعات حضوری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم طراحی شدهاند.