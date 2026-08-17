به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر، در جدیدترین گزارش نظام رتبه‌بندی بین‌المللی «شانگهای» در سال ۲۰۲۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تداوم حضور در جمع دانشگاه‌های برتر جهان، موفق شد در بازه رتبه‌ای ۸۰۱ تا ۹۰۰ قرار گیرد.بر اساس نتایج منتشرشده در سال ۲۰۲۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تثبیت جایگاه خود در میان دانشگاه‌های برتر ایران، موفق شد رتبه سوم کشوری را کسب کند.

همچنین این دانشگاه در مقایسه با سایر رقبای صنعتی، رتبه اول دانشگاه‌های صنعتی ایران را به خود اختصاص داد که نشان‌دهنده تداوم کیفیت و مرجعیت علمی این دانشگاه در حوزه‌های فنی و مهندسی است.رتبه‌بندی شانگهای که از سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر می‌شود، به‌عنوان یکی از معتبرترین و دقیق‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی در سطح جهان شناخته می‌شود.

این نظام ارزیابی، شاخص‌های کلیدی از جمله کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت‌علمی، بروندادهای پژوهشی و عملکرد سرانه را به‌صورت سالانه مورد پایش قرار می‌دهد.در ارزیابی سال ۲۰۲۶، همچون سال‌های گذشته، دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) از ایالات متحده آمریکا، رتبه‌های اول تا سوم جهان را کسب کرده‌اند.

در این دوره از رتبه‌بندی، در مجموع ۵۵ دانشگاه از ۱۰ کشور اسلامی موفق به ورود به جمع هزار دانشگاه برتر جهان شده‌اند. کشورهای عربستان سعودی و ترکیه با ۱۴ دانشگاه، بیشترین حضور را در میان کشورهای اسلامی دارا هستند و پس از آن‌ها، ایران و مصر هر کدام با ۶ دانشگاه در این جایگاه قرار دارند.این موفقیت ارزشمند را به جامعه علمی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تبریک گفته و تداوم توفیقات علمی و فناوری را از خداوند متعال مسألت داریم.

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