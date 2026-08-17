کشف اموال سرقتی منزل پس از دستگیری سارق آشنا

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه «رضا حاتمی» در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت حدود ۴۵۰ گرم طلا، ارزهای خارجی، وجه نقد و تعدادی از لوازم منزل، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه از محل سرقت نشان داد هیچ‌گونه آثار تخریب روی درهای ورودی ساختمان و واحد مسکونی وجود ندارد و سارق با استفاده از کلید وارد منزل شده است. همچنین مشخص شد در پی برگزاری مراسم عزاداری یکی از اعضای خانواده، افراد مختلفی به منزل رفت‌وآمد داشته و کلید نیز در محل مشخصی قرار داشته است.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته متوجه شدند زنی با پوشش کامل و استفاده از دستکش، پس از پیاده شدن از یک دستگاه خودروی سفیدرنگ وارد ساختمان شده و حدود یک ساعت بعد، در حالی که دو کیسه بزرگ به همراه داشته، از محل خارج شده است.

سرهنگ حاتمی تصریح کرد: با توجه به شواهد به‌دست‌آمده، تحقیقات نامحسوس از ساکنان ساختمان و بررسی سوابق افراد در دستور کار قرار گرفت و یکی از همسایگان که دارای سابقه سرقت منزل بود، به‌عنوان مظنون اصلی شناسایی شد.

وی گفت: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهم را طی یک عملیات پلیسی دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل کردند. متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقت بود، اما پس از مواجهه با مستندات موجود، به سرقت کلید منزل در جریان مراسم عزاداری، تهیه کپی از آن و ورود چندباره به منزل شاکی طی پنج روز اعتراف کرد.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در ادامه با اخذ دستور قضایی، کارآگاهان به مخفیگاه متهم مراجعه و بخش عمده اموال مسروقه شامل طلا، سکه، ارز و وجه نقد را کشف کردند که پس از شناسایی و بررسی مستندات، به مالباخته تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم همچنین در جریان تحقیقات به فروش یک قطعه طلای مسروقه با استفاده از فاکتور جعلی اعتراف کرد.

سرهنگ حاتمی در پایان اظهار داشت: متهم پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار تأمین قضایی، به زندان زنان شهرری معرفی شد و تحقیقات برای رسیدگی به ابعاد دیگر پرونده همچنان ادامه دارد.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت مراقبت از کلید منزل، به شهروندان توصیه کرد از قرار دادن کلید در محل‌های قابل دسترس و تحویل آن به افراد غیرمطمئن خودداری کنند و در صورت مفقودی کلید یا احتمال دسترسی دیگران، نسبت به تعویض قفل اقدام کنند. وی همچنین خواستار استفاده از قفل‌های ضدسرقت، دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی مناسب شد و تأکید کرد شهروندان از بیان میزان طلا، ارز و سایر اموال باارزش خود نزد افراد غیرمطمئن خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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