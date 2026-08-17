دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام ۴ فقره قتل عمد در تهران

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام پلیس آگاهی شهرستان جازموریان از توابع رودبارجنوب استان کرمان، مشخص شد فردی تحت تعقیب با استفاده از هویت جعلی و با کمک دو تبعه افغانستان قصد خروج غیرمجاز از کشور را دارد.

وی افزود: با دریافت این اطلاعات، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ موضوع را در دستور کار قرار داد و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد.

سرهنگ نثاری ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات، خودروی رانا متعلق به قاچاق‌برها را در محدوده ترمینال غرب تهران شناسایی و تحت مراقبت قرار دادند. مأموران پس از تطبیق مشخصات و چهره متهم با سرنشینان خودرو، در ساعت ۲۰:۳۰ وی و دو همدستش را طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: در تحقیقات اولیه، دو تبعه افغانستان ضمن رد هرگونه دخالت در قتل‌ها، به همکاری با متهم اصلی برای خروج غیرقانونی وی از کشور اعتراف کردند.

وی گفت: متهم اصلی نیز در جریان بازجویی‌های تخصصی، مدعی شد در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در یکی از روستاهای تابع شهرستان جازموریان، با استفاده از یک قبضه سلاح کلاشینکف به سمت چهار سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت تیراندازی کرده و پس از آتش گرفتن موتورسیکلت از محل متواری شده است.

سرهنگ نثاری افزود: متهم در اظهارات خود، انگیزه این اقدام را مسائل شخصی عنوان کرده است و بررسی دقیق اظهارات وی و سایر ابعاد پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بررسی سوابق موجود در سامانه جامع پلیس نشان داد پرونده این چهار فقره قتل در پلیس آگاهی رودبارجنوب ثبت شده و متهم اصلی و دو همدست وی پس از دستگیری، با دستور مقام قضایی و قرار تأمین مناسب، برای انجام تحقیقات تکمیلی تحت نظر قرار دارند.

سرهنگ نثاری در پایان تأکید کرد: تحقیقات تخصصی برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده و بررسی نقش افراد مرتبط با این ماجرا همچنان ادامه دارد.

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