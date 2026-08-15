به گزارش خبرنگار ایلنا، نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت: ۵ هزار خانه ریز هفته گذشته معادل ۵۰ متر مربع ارائه شد، یک ۵ هزار متری امروز ارائه شده و تاکنون ۸۸۰۰ متر فروخته شده است. فردا یک عرضه ۵ هزار تایی دیگر خواهیم داشت.

وی افزود: برای اینکه تعداد بیشتری از شهروندان بتوانند خرید داشته باشند سقف ۱۰۰ خانه ریز را برای خرید گذاشتیم و بعد از آن و بعد از وارد شدن سایر پروژه ها سعی می کنیم این سقف را برداریم.

خاصه‌باف با بیان اینکه قیمت الان یک خانه ریز، ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است، افزود: روی هر کد ملی حداکثر ۱۰۰ خانه ریز را باز کردیم. هر ماه قیمت کارشناسی می شود. بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌ها خودشان را پیدا می کنند. هم با میزان عرضه، هم با بالا رفتن تعداد پروژه ها و هم با قیمت گذاری کارشناسی این شفافیت و جلوگیری از سو استفاده دلالان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران تصریح کرد: به محض اینکه فردی درخواست فروش کند تا ۷۲ ساعت نقد شوندگی انجام می شود، این قرارداد تامین مالی و پیش فروش نیست. پایه این قرارداد یک مشارکت مدنی است که سازنده و سرمایه گذار تعهد ساخت دارد و بر اساس آورده ها قدرالسهم خود را برداشته است. بنابراین هر چقدر مصالح گران‌تر شود هیچ اثری در قیمت یا متراژ کسی که این خانه ریز را ابتیاع کرده ندارد.

وی افزود: خانه ریز شرکت در منافع این پروژه است و بحث مالکیت در عرصه و اعیان وجود ندارد. منافع آن، چه به لحاظ ارزش افزوده در فرایند ساخت چه به لحاظ تورم را دریافت می کند. تا زمانی که به مزایده گذاشته می شود این پروژه منتقل نخواهد شد.پروانه پروژه صادر شده است و پروژه حاضر ۹ طبقه و مسکونی است. قیمت بهای تمام شده شامل ساخت، زمین و عوارض پروژه است.

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