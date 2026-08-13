در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
پرستاران خانهدار میشوند/ اقدامات وزارت بهداشت برای بهبود معیشت پرستاران
معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد: در حوزه پانسیون و مسکن همکاران پرستار با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره و تفاهم شدیم و تفاهمنامهای منعقد گردید تا از این طریق بتوانیم اندکی از فشار معیشتی را از دوش همکاران برداریم.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: شرایط وزارت بهداشت و وضعیت همکاران پرستار و پیراپزشک، تابعی از شرایط اقتصادی کشور است. تجربه دو سال اخیر، همراه با سه جنگ تحمیلی، محاصره، بحران و تشدید تحریمها، شرایط عمومی کشور و معیشت عموم مردم را تحت فشار قرار داده است. رکود اقتصادی و افزایش تورم نیز زندگی همگان را تحتالشعاع قرار داده است.
وی افزود: همکاران پرستار من نیز همچون سایر اقشار جامعه تحت تأثیر این شرایط قرار دارند؛ با این تفاوت که ماهیت کار ما به دلیل سختی بیشتر، شیفتهای نامتعارف و حجم کاری سنگینتر، ممکن است تابآوری آنان را در برابر این فشارها کاهش دهد. در اواخر سال گذشته تلاش شد تا اندکی در تعرفهها اصلاحاتی صورت گیرد. بر این اساس، رشد ۲۵ درصدی در ارزشهای نسبی و همزمان رشد ۳۵ درصدی در ضریب ریالی تعرفهها اعمال شد که در مجموع منجر به رشد بیش از ۶۰ درصدی پرداختیهای سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ گردید.
عبادی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه همه این اقدامات با افزایش تورم خنثی شده است. پیش از این جلسه، نشستی با معاون محترم درمان داشتیم و قرار است در حد امکان، بازبینی در نظام بازپرداخت صورت گیرد. مطمئناً در هفتههای پیشرو ترمیمی خواهیم داشت تا صندوق تعرفه پرستاری را تا حدی بزرگتر کنیم؛ هرچند این امر نیازمند کار فنی و کارشناسی است. همچنین اوایل هفته آینده با مسئول دبیرخانه شورای عالی بیمه نشستی خواهیم داشت تا این موضوع را ترمیم کنیم. این بخش مربوط به پرداخت و معیشت بود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: در بخش دوم، بههرحال به دنبال پارامترهایی هستیم که شانس ماندگاری همکاران را افزایش دهد. خوشبختانه بر اساس مصوباتی که از سال گذشته در کمیته ویژه پیگیری مشکلات و چالشهای پرستاری وجود داشت، در حوزه پانسیون و مسکن همکاران پرستار با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره و تفاهم شدیم و تفاهمنامهای منعقد گردید تا از این طریق بتوانیم اندکی از فشار معیشتی را از دوش همکاران برداریم.
عبادی در پایان در خصوص پرداختهای فوقالعاده خاص پرستاران نیز گفت: در خصوص فوقالعاده خاص که تقریباً میتوان گفت عنوان آن به فوقالعاده عام برای عموم کارکنان تغییر یافته است، در ابتدای امسال رشد ۴۰۰۰ امتیازی اعمال شد. بر اساس قولی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادهاند، ممکن است برای نیمه دوم سال این میزان برای گروههای بالینی و گروههای سلامت به ۲۵ هزار امتیاز افزایش یابد؛ البته این موضوع منوط به اعلام رسمی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.