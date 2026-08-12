وزیر آموزش و پرورش:
۱۵۰ برنامه برای بازگشایی مدارس در حال پیگیری است
وزیر آموزش و پرورش از آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۰ برنامه برای بازگشایی مدارس در حال رصد و پیگیری است و تلاش میشود سال تحصیلی آرام، کمدغدغه و بهصورت حضوری در سراسر کشور آغاز شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی امروز در سفر به سمنان و در حاشیه زیارت از آستان مقدس حضرت یحییبنموسی (ع) و ادای احترام به شهدا، در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی گفت: موضوع بازگشایی مدارس پروژهای بزرگ و گسترده است و بیش از ۱۵۰ برنامه برای آن در حال رصد و پیگیری است.
وی افزود: از مهر سال گذشته برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی آینده را آغاز کردیم و بهصورت هفتگی روند اجرای برنامهها بررسی شد که خوشبختانه همه امور به خوبی پیش میرود.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر آمادگی کشور برای بازگشایی مدارس گفت: آمادگی کامل برای یک بازگشایی آرام، کمدغدغه و حضوری در همه استانها وجود دارد.
کاظمی با قدردانی از استانداران و مجموعههای آموزش و پرورش استانها، از سمنان به عنوان یکی از استانهای موفق در حوزه توسعه عدالت آموزشی، آمادهسازی فضاهای آموزشی و جمعبندی پرونده امتحانات نهایی سال گذشته یاد کرد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در ماه آینده شورای آموزش و پرورش استانها و استانداران باید همه دستگاهها را برای کمک به آموزش و پرورش پای کار بیاورند تا اگر اشکال یا نقصی در حوزههای سختافزاری، نرمافزاری و نیروی انسانی وجود دارد، برطرف شود.
کاظمی ابراز امیدواری کرد مشکل خاصی در روند بازگشایی مدارس ایجاد نشود و گفت: امید است با وجود شرایط سخت کشور، بتوانیم سال تحصیلی خوبی آغاز کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی گفت: با آغاز ماه مهر، فضای شور، نشاط، شادی و شعف در جامعه شکل میگیرد و تربیت، آموزش، یادگیری و رشد جامعه در مدارس رقم میخورد و با حضور دانشآموزان، جامعه زنده میشود و خانوادهها بهترین سرمایههای خود را در اختیار مدارس قرار میدهند.
وی تأکید کرد: همه باید برای این موضوع کمک کنند؛ خانوادهها، دانشآموزان، دستگاههای اجرایی و آموزش و پرورش، چرا که آموزش و پرورش متعلق به همه دستگاههاست.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص مشکلات معیشتی فرهنگیان گفت: آقای دکتر پزشکیان نیز به این موضوع اشاره کردهاند و در آینده، خبرهای خوبی برای فرهنگیان در پیش است.