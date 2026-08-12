رئیس پلیس راه فراجا:
پلیس راه تا پایان موج بازگشت زائران در محورهای خراسان رضوی مستقر است
رئیس پلیس راه راهور فراجا، با حضور در نشست کمیته حملونقل جادهای زائران حرم رضوی، بر اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در محورهای منتهی به خراسان رضوی و حضور کامل نیروهای پلیس راه برای تأمین ایمنی زائران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در نشست کمیته حملونقل جادهای زائران حرم رضوی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، با اشاره به افزایش قابل توجه سفرها به این استان همزمان با دهه پایانی ماه صفر، از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در محورهای مواصلاتی منتهی به خراسان رضوی خبر داد.
وی با اشاره به همزمانی این ایام با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: با توجه به افزایش سفر زائران به مشهد مقدس، برنامهریزیهای لازم برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی مسیرهای منتهی به استان خراسان رضوی از روز گذشته آغاز شده و این تمهیدات تا روز جمعه ۲۳ مردادماه ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: پلیس راه با حضور صددرصدی در محورهای مواصلاتی منتهی به خراسان رضوی، وضعیت ترافیکی مسیرها را بهصورت مستمر پایش و رصد کرده و مدیریت تردد زائران را در دستور کار دارد.
کرمیاسد با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث رانندگی، گفت: بخش قابل توجهی از تصادفات این محورها، بهویژه در سفرهای طولانی، ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان و در مواردی منجر به واژگونی خودروها میشود؛ از این رو، کنترل و مدیریت تردد و افزایش حضور میدانی نیروهای پلیس راه با هدف کاهش تصادفات و تأمین ایمنی زائران در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: حضور پلیس راه در محورهای منتهی به خراسان رضوی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم با مدیریت ترافیکی و اجرای تمهیدات پیشگیرانه، شرایطی ایمن برای سفر زائران حرم رضوی فراهم شود.