هوای تهران «قابل قبول» است
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۲۱ مردادماه) در شرایط «قابلقبول» است.
به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۹۵ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت. میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز روی عدد ۸۶ و در شرایط قابلقبول است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.