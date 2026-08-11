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در دیدار رئیس بنیاد شهید با مسئولان کردستان مطرح شد؛

ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی ایثارگران/ پیروزی کشور محصول انسجام ملی و وحدت است

ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی ایثارگران/ پیروزی کشور محصول انسجام ملی و وحدت است
کد خبر : 1825081
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معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اهمیت حفظ انسجام ملی و ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی ایثارگران تأکید کرد و با اشاره به جایگاه تاریخی و قدرت امروز ایران اسلامی، این عظمت را مدیون ایثار و خون شهیدان دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با مجمع نمایندگان استان کردستان به همراه استاندار کردستان و مسئولان برگزارکننده کنگره شهدای کردستان، بر اهمیت حفظ انسجام ملی و ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی ایثارگران تأکید کرد و با اشاره به جایگاه تاریخی و قدرت امروز ایران اسلامی، این عظمت را مدیون ایثار و خون شهیدان دانست.

موسوی در خصوص برگزاری کنگره ملی شهدای استان کردستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار و نمایندگان این استان، گفت: دغدغه‌های شما بسیار ارزشمند است؛ وظیفه ما این است که امور اجرایی را بر عهده بگیریم تا شما بتوانید بر برگزاری باکیفیت و مقتدرانه این کنگره تمرکز کنید.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تحلیل شرایط کنونی جهان و تغییر دیدگاه رسانه‌های بین‌المللی نسبت به قدرت ایران، اظهار داشت: امروز جهان به قدرت باورنکردنی ایران اسلامی اذعان دارد و این موفقیت، محصول انسجام ملی و وحدت است. ما باید از این اتفاق تاریخی درس بگیریم و اجازه ایجاد هرگونه شکاف و دوگانگی را ندهیم. حفظ انسجام ملی، میراث امام(ره) و شهدا و عامل اصلی رشد و بقای کشور است.

سید احمد موسوی با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه مناطق مرزی، افزود: استان کردستان و مناطق نوار مرزی در اولویت برنامه‌های دولت هستند. هدف ما این است که کردستان نیز مانند سیستان و بلوچستان، متحول شده و به یک قطب اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی در خصوص موضوع مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه ما در حال حاضر موضوع مسکن ایثارگران است که باید با مدیریت هوشمندانه پیش برود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به ضرورت بازنگری در سیاست‌های فرهنگی پرداخت و گفت: دنیای امروز، دنیای دانایی است. ما باید با به‌کارگیری متخصصان، سرمایه اجتماعی خود را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه در این راستا افزود: هدف ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و باید با آسیب‌شناسی دقیق، میزان اثرگذاری و رشد این فرهنگ را بسنجیم.

مجمع نمایندگان استان به همراه استاندار کردستان و مسئولان برگزارکننده کنگره شهدای کردستان نیز در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اهتمام ویژه این استان جهت برگزاری کنگره ملی شهدای استان کردستان، از رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم دعوت کردند.

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