هدفگذاری برای نصب پنل خورشیدی در ۳۶۰۰ مدرسه/ افزایش سرانه آموزشی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، سه شنبه ۲۰ مردادماه در حضور رئیس‌جمهور، که با حضور استاندار و برخی از معاونان وزارتخانه و جمعی از مسئولان در مدرسه البرز برگزار شد، اظهار کرد: از حمایت‌های رئیس جمهور و همچنین استانداران کشور، به‌ویژه استاندار تهران به سبب همراهی‌های کم نظیرشان با آموزش و پرورش قدردانی کرد.

وی در ادامه افزود: با مدیریت خوب استاندار تهران، گام‌های مهمی در توسعه نهضت مدرسه‌سازی برداشته شده است و با توجه ویژه‌ای که رئیس‌جمهور محترم و معاونان ایشان به مسائل آموزش و پرورش داشته‌اند، اقدامات مهمی در این حوزه در حال انجام است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، گفت: همه برنامه ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم را در حوزه‌های مختلف انجام داده‌ایم تا ان‌شاءالله در آستانه سال تحصیلی به‌صورت تجمیعی، واحدهای آموزشی و فضاهای جدید را افتتاح کنیم.

کاظمی ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۴۰۰ مدرسه در قالب ۱۱ هزار کلاس درس از پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی را به بهره‌برداری رساندیم و امسال نیز ۲۳۰۰ مدرسه در قالب ۱۳ هزار کلاس درس را افتتاح خواهیم کرد.

وی با بیان این‌که استانداردسازی فضاهای آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: ۱۰ هزار کلاس بر اساس استانداردهای مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم هوشمندسازی خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر آن در قالب طرح شهید عجمیان بیش از ۱۵۰۰ فضای آموزشی آسیب دیده در جنگ را بازسازی و آماده بهره برداری کرده و بیش از ۷۰ هزار کلاس درس را شاداب‌سازی کرده‌ایم تا مهری بانشاط را آغاز کنیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از توسعه فضاهای ورزشی خبر داد و افزود: حدود ۳هزار فضای ورزشی نیز آماده افتتاح و بهره برداری است که شامل سالن‌های ورزشی، زمین‌های چمن، استخر و دیگر فضاهای ورزشی مورد نیاز مدارس است.

وی همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های شبکه شاد، گفت: با حمایت‌های رئیس‌جمهور محترم ۱۰۰ سرور به مجموعه سرورهای شبکه شاد اضافه شد و به‌زودی ۱۵۰ سرور جدید نیز به این شبکه اضافه خواهد شد.

افزایش سرانه آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی کشور گفت: میانگین سرانه آموزشی ما به ۵.۹ مترمربع خواهد رسید و به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه هفتم نزدیک شده ایم.

هدف‌گذاری برای نصب پنل خورشیدی در ۳۶۰۰ مدرسه

وی در ادامه به برنامه وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس را آغاز کرده‌ایم و در مجموع ۳۶۰۰ مدرسه را برای این طرح هدف‌گذاری کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تاکنون در ۱۲۰۰ مدرسه پنل‌های خورشیدی نصب شده و که آماده بهره‌برداری هستند.

کاظمی تأکید کرد: استفاده از پنل‌های خورشیدی کمک قابل توجهی به مدیریت ناترازی انرژی دارد و اگر بتوانیم از ظرفیت این پنل‌ها به شکل گسترده‌ای استفاده کنیم، بخش مهمی از مشکلات ناترازی مرتفع خواهد شد.

آموزش و پرورش صرفاً به توسعه سخت افزاری اکتفا نکرده است

وی با بیان این‌که برنامه وزارت آموزش و پرورش صرفاً به اقدامات سخت‌افزاری محدود نشده است، گفت: ما صرفاً به توسعه سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی اکتفا نکرده‌ایم و در کنار اقدامات سخت‌افزاری، فعالیت‌های نرم افزاری بسیاری در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و اصلاح روش‌های تدریس و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی گسترده‌ای را در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام داده‌ایم.

کاظمی ادامه داد: در همین راستا، برنامه کاربردی «نیرومند» را از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی طراحی و رونمایی کرده‌ایم، دانش‌آموزان با استفاده از این برنامه در زمینه مدیریت و صرفه‌جویی انرژی کنشگری و عملیات واقعی صرفه‌جویی را دنبال می‌کنند و در قبال مشارکت خود، پاداش دریافت می‌کنند.

پیگیری پویش‌های دانش‌آموزی برای مدیریت مصرف انرژی

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: پویش‌های مرتبط با مصرف بهینه انرژی نظیر پویش با انرژی نیز از سوی سازمان دانش‌آموزی دنبال می‌شود و می‌تواند در کنار اقدامات سخت‌افزاری، نقش مؤثری در صرفه‌جویی مصرف انرژی داشته باشد و این برنامه‌ها همچنان با جدیت از سوی آموزش و پرورش در حال پیگیری است.

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