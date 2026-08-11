به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی شیرازی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، آزادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های حرفه خبرنگاری دانست و گفت: خبرنگار باید بتواند درباره مسائل مختلف پرسش و مطالبه‌گری کند. برخورداری از این ظرفیت، نعمتی است که باید قدر آن را دانست و شرایط فعالیت رسانه‌ای در کشور‌های مختلف جهان را نیز مورد توجه قرار داد.

شیرازی با بیان اینکه ممکن است در برخی موارد برخورد مناسبی با خبرنگاران صورت نگیرد، تصریح کرد: نباید موارد محدود را به کلیت فضای رسانه‌ای تعمیم داد؛ خبرنگاران در جمهوری اسلامی امکان طرح پرسش، مطالبه و پرداختن به موضوعات مختلف را دارند.

وی اخلاق را از دیگر ارکان حرفه خبرنگاری عنوان کرد و ادامه داد: خبرنگار در تمام مراحل فعالیت رسانه‌ای باید اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند و در کنار انتقال سریع اطلاعات، نسبت به صحت و دقت اخبار نیز مسئول باشد.

شیرازی با تأکید بر اهمیت سرعت و دقت در انتشار اخبار اظهار کرد: خبرنگار واسطه انتقال اطلاعات به جامعه است و موفقیت رسانه تا حد زیادی به توانایی آن در ارائه سریع و دقیق اخبار بستگی دارد.

به گفته وی، خبری که صحیح، روشن، جامع و کامل باشد، اعتماد بیشتری در میان مخاطبان ایجاد می‌کند و رسانه‌ای که بتواند این اصول را رعایت کند، از جایگاه و مخاطب بیشتری برخوردار خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، شجاعت را از دیگر الزامات حرفه خبرنگاری دانست و گفت: خبرنگار باید بدون ترس واقعیت‌ها را بیان کند، اما این شجاعت باید در کنار توجه به مصالح جامعه قرار گیرد.

وی افزود: ممکن است موضوعی واقعیت داشته باشد، اما انتشار آن در یک زمان خاص به مصلحت جامعه نباشد؛ بنابراین خبرنگار باید ضمن پایبندی به حقیقت، شرایط جامعه و منافع مردم را نیز در نظر بگیرد و با عقلانیت و دلسوزی اقدام به انتشار خبر کند.

شیرازی اخلاص را نیز از ویژگی‌های مهم در عرصه خبرنگاری برشمرد و اظهار کرد: در هر فعالیتی نیت و انگیزه اهمیت دارد و خبرنگار نیز باید با هدف خدمت به جامعه و انتقال صادقانه اطلاعات فعالیت کند.

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