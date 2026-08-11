استقرار ۶۰ آمبولانس برای مراسم پایانی ماه صفر در مشهد

وی افزود: آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، موتورلانس، بالگرد و بیمارستان صحرایی در کنار ظرفیت سایر دستگاه‌های همکار، در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و نقاط پرتردد مستقر شده‌اند تا خدمات فوریتی مورد نیاز زائران در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: برای پوشش مراسم پایانی ماه صفر، ۶۰ دستگاه آمبولانس، ۱۴ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۲۰ دستگاه آمبولانس رزرو و ۱۰ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس رزرو در نظر گرفته شده است تا در صورت افزایش مأموریت‌ها، امکان تقویت فوری ناوگان عملیاتی وجود داشته باشد.

میعادفر همچنین از پیش‌بینی ۲ فروند بالگرد اورژانس برای این مراسم خبر داد و گفت: این بالگردها در صورت نیاز برای ارائه خدمات امدادی و انتقال سریع بیماران و مصدومان به کار گرفته می‌شوند.

وی افزود: تیم‌های اورژانس پیاده نیز در نقاط پرتراکم و میان جمعیت مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه یا نیاز فوری، دسترسی سریع به زائران و ارائه خدمات اولیه درمانی امکان‌پذیر باشد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت رعایت موازین بهداشتی در توزیع مواد غذایی و آشامیدنی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای توزیع غذا، آب و شربت میان زائران، نظارت مستمر بر سلامت مواد غذایی و آب مصرفی اهمیت ویژه‌ای دارد.

میعادفر ادامه داد: در کنار نیروهای اورژانس، تیم‌های بهداشتی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در مسیر حضور دارند و با انجام نظارت‌های لازم، اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت زائران و جلوگیری از بروز بیماری‌های احتمالی را دنبال می‌کنند.

وی از همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این مأموریت قدردانی و ابراز امیدواری کرد: مراسم پایانی ماه صفر با مجموعه تمهیدات پیش‌بینی‌شده در شرایطی ایمن برگزار شود و زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی این ایام را با سلامت و آرامش پشت سر بگذارند.