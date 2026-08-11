استقرار ۶۰ آمبولانس برای مراسم پایانی ماه صفر در مشهد
رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادهباش نیروها و استقرار تجهیزات اورژانسی برای پوشش مراسم پایانی ماه صفر و خدمترسانی به زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: ۶۰ دستگاه آمبولانس و ۱۴ دستگاه اتوبوسآمبولانس برای این مراسم در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا از اورژانس کشور، جعفر میعادفر با اشاره به حضور گسترده زائران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و حرکت بخشی از زائران به صورت پیاده اظهار کرد: برنامهریزی برای تأمین سلامت زائران از ماههای گذشته در دستور کار قرار گرفته و با افزایش دمای هوا و ضرورت توجه بیشتر به سلامت زائران، ظرفیتهای لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث و نیازهای درمانی در مسیرهای پرتردد و نقاط تجمع فراهم شده است.
وی افزود: آمبولانس، اتوبوسآمبولانس، موتورلانس، بالگرد و بیمارستان صحرایی در کنار ظرفیت سایر دستگاههای همکار، در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و نقاط پرتردد مستقر شدهاند تا خدمات فوریتی مورد نیاز زائران در سریعترین زمان ممکن ارائه شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: برای پوشش مراسم پایانی ماه صفر، ۶۰ دستگاه آمبولانس، ۱۴ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۲۰ دستگاه آمبولانس رزرو و ۱۰ دستگاه اتوبوسآمبولانس رزرو در نظر گرفته شده است تا در صورت افزایش مأموریتها، امکان تقویت فوری ناوگان عملیاتی وجود داشته باشد.
میعادفر همچنین از پیشبینی ۲ فروند بالگرد اورژانس برای این مراسم خبر داد و گفت: این بالگردها در صورت نیاز برای ارائه خدمات امدادی و انتقال سریع بیماران و مصدومان به کار گرفته میشوند.
وی افزود: تیمهای اورژانس پیاده نیز در نقاط پرتراکم و میان جمعیت مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه یا نیاز فوری، دسترسی سریع به زائران و ارائه خدمات اولیه درمانی امکانپذیر باشد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت رعایت موازین بهداشتی در توزیع مواد غذایی و آشامیدنی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای توزیع غذا، آب و شربت میان زائران، نظارت مستمر بر سلامت مواد غذایی و آب مصرفی اهمیت ویژهای دارد.
میعادفر ادامه داد: در کنار نیروهای اورژانس، تیمهای بهداشتی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی نیز در مسیر حضور دارند و با انجام نظارتهای لازم، اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت زائران و جلوگیری از بروز بیماریهای احتمالی را دنبال میکنند.
وی از همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و دستگاههای مشارکتکننده در این مأموریت قدردانی و ابراز امیدواری کرد: مراسم پایانی ماه صفر با مجموعه تمهیدات پیشبینیشده در شرایطی ایمن برگزار شود و زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی این ایام را با سلامت و آرامش پشت سر بگذارند.