توزیع کارت ورود به جلسه کنکور از ۲۶ مرداد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، زمان برگزاری و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی روز سهشنبه درباره زمان برگزاری آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵، گفت: آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز پنجشنبه و گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مرداد ماه در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: کارتهای شرکت در آزمون متقاضیان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۶ مرداد تا روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی sanjesh.org برای مشاهده و پرینت فعال خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش درباره افرادی که در ۲ گروه آزمایشی متقاضی شدهاند، گفت: متقاضیان یک گروه آزمایشی اصلی شامل «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروههای آزمایشی هنر یا زبانهای خارجی دارای ۲ کارت ورود به جلسه هستند و متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: فرایند برگزاری آزمون صبحها رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی) و بعدازظهرها ساعت ۱۵ (سه بعد از ظهر) آغاز میشود و درهای حوزههای امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷ صبح و ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون علاوهبر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه داشته باشد و از ورود متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.
وی در پایان به متقاضیان توصیه کرد برای کسب اطلاعات و جزئیات دقیق برگزاری آزمون مانند شیوه رفع نقص و مغایرت کارت ورود به جلسه، زمان و نحوه اعلام علاقهمندی به شرکت در آزمونهای عملی رشته علوم ورزشی و برخی از رشتههای گروه آزمایشی هنر، تعداد سؤالات و مدت پاسخگویی دفترچههای سؤال، اطلاعیه منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که همراه کارت شرکت در آزمون از طریق سامانه جامع آزمون سراسری قابل دریافت است را به دقت مطالعه کنند.
دریافت اطلاعیۀ اعلام زمان برگزاری، نحوه دریافت کارت و محل رفعنقص کارت شرکت در آزمونهای سراسری کنکور و اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم (برای دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی) سال ۱۴۰۵ و همچنین زمان و نحوۀ اعلام علاقهمندی به شرکت در آزمونهای عملی رشتۀ علوم ورزشی و برخی از رشتههای گروه آزمایشی هنر