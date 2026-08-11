نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید:
خبرنگاران گرد و خاک را از روی حقایق کنار بزنند
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه خبرنگار نمیتواند بدون آگاهی از موضوعات مختلف وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، افزود: خبرنگار باید در حوزههای گوناگون اطلاعات داشته باشد و بتواند از این دانش برای روایت دقیقتر و عمیقتر استفاده کند.
به گزارش ایلنا از «ایثار»، حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم، نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست صمیمی با خبرنگاران و فعالان رسانهای که به مناسبت روز خبرنگار صبح امروز در سالن اجتماعات بنیاد شهید برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت به اصحاب رسانه، یاد و خاطره شهدای خبرنگار، چه شهدای خبرنگار داخل کشور و چه خبرنگاران جبهه مقاومت را گرامی داشت و اظهار کرد: امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که بتوانیم راه شهیدان را ادامه دهیم.
وی با اشاره به اینکه این نشست با هدف قدردانی و سپاسگزاری از تلاش خبرنگاران برگزار شده است، افزود: چند نکته مرتبط با موضوع خبرنگاری و روایتگری را مطرح میکنم تا در کنار جنبه قدردانی و تشکر از زحمات خبرنگاران، نگاهی کارشناسی نیز به جایگاه و رسالت این حرفه داشته باشیم.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه خبرنگاری و روایتگری را میتوان یکی از مؤلفههای مهم هنر دانست، گفت: اگرچه هنرهای هفتگانه به شکل مشخصی تعریف شده و از نقاشی، مجسمهسازی، ادبیات، معماری و سینما و دیگر هنرها نام برده شده است، اما به نظر من روایتگری، خبرنگاری و گزارشگری نیز از پایهها و مؤلفههای هنر محسوب میشوند و بسیاری از ویژگیهای هنر را در خود دارند.
موسویمقدم ادامه داد: وقتی از هنر سخن میگوییم، باید توجه داشته باشیم که هنر با زیبایی ارتباط دارد و رسیدن به زیبایی کار بسیار دشواری است و هر کسی نمیتواند هنرمند باشد. هنرمند باید به اندازه توان و ظرفیت انسانی خود این مسیر را طی کند تا بتواند حق هنر و هنرمند را ادا کند.
وی با اشاره به نگاه دینی به زیبایی و هنر اظهار کرد: بر اساس جهانبینی ما، زیبایی و هنر در هماهنگی، تناسب و نظمی که در وجود اشیا و موجودات دیده میشود، ظهور و بروز پیدا میکند و از این منظر، زیباترین و هنرمندانهترین اثر، خود خلقت و نظام هستی است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: انسان گل سرسبد خلقت و خلاصه و چکیده عالم هستی است و همه مخلوقات عالم از آثار هنری خداوند متعال هستند. بنابراین میتوان گفت سرچشمه هنر، همان آفرینش الهی است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم با اشاره به پیچیدگی و نظم موجود در عالم هستی گفت: اگر بخواهیم در مسیر هنر حرکت کنیم، باید بدانیم که کار بسیار دشواری پیشرو داریم؛ چراکه نظام خلقت دارای نظم، تناسب و پیچیدگی بسیار دقیقی است.
وی با اشاره به اشعاری درباره نظم و پیچیدگی نظام آفرینش، تصریح کرد: وقتی به نظام هستی نگاه میکنیم، میبینیم که همه چیز با ترکیب و هارمونی خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته است و این خود یک اثر هنری بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم ادامه داد: حتی در موسیقی نیز بسیاری از هنرمندان بزرگ، الهام خود را از طبیعت گرفتهاند. صداهای موجود در طبیعت، آواز پرندگان، صدای آبشارها و حتی صداهای سادهای که در زندگی روزمره شنیده میشوند، میتوانند الهامبخش خلق یک اثر هنری باشند.
وی تأکید کرد: بنابراین هنر کار بسیار سخت و مهمی است و خبرنگار و روایتگر نیز در جایگاه خود یک هنرمند است؛ چراکه او بسیاری از حقایق و واقعیتها را روایت میکند و تلاش میکند این حقایق را به گونهای در ذهن، فکر و جان مخاطب جای دهد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: خبرنگار برای اینکه بتواند یک حقیقت را به شکل درست و هنرمندانه روایت کند، باید از بسیاری از ظرفیتهای هنری بهره ببرد و در زمینههای مختلف اطلاعات کافی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم با تأکید بر اینکه خبرنگار نمیتواند بدون آگاهی از موضوعات مختلف وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، افزود: خبرنگار باید در حوزههای گوناگون اطلاعات داشته باشد و بتواند از این دانش برای روایت دقیقتر و عمیقتر استفاده کند.
وی ادامه داد: خبرنگار باید جریانساز و خلاق باشد؛ چراکه هنرمند نمیتواند خلاق نباشد. اساس هنر بر خلاقیت، ابداع و نوآوری استوار است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: نویسنده، زمانی که میخواهد متنی بنویسد، باید از واژگان قوی استفاده کند و در عین حال خلاق باشد؛ باید چیزهایی را ببیند که دیگران نمیبینند. یکی از مهمترین ویژگیهای هنرمند همین است که وارد دل اجتماع شود و موضوعاتی را استخراج کند که شاید دیگران به آن توجه نکرده باشند.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت زمانه گفت: خبرنگار باید فرزند زمان خویش باشد. باید زمان خود را بشناسد؛ منظور از زمان تنها گذشته یا آینده نیست، بلکه باید شرایط امروز را بشناسد و در عین حال بتواند امروز را به گذشته و آینده پیوند بزند.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم با اشاره به اهمیت سردبیری و نقش نگاه حرفهای در رسانه گفت: خبرنگار باید جهانبینی معقول، مطلوب و قوی داشته باشد. هر خبر باید وارد فرآیند مربوط به خود شود و در فرآیند سردبیری، شناخت و آگاهی، بتواند به شکل درست به مخاطب منتقل شود.
وی افزود: خبرنگار باید بتواند با جهانبینی و آگاهی خود، یک خبر یا پدیده را به گونهای روایت کند که مخاطب بتواند زوایای مختلف آن را ببیند؛ نه اینکه تنها یک روایت سطحی از یک اتفاق ارائه شود.
وی تصریح کرد: خبرنگار باید تلاش کند از دل یک جریان، حتی جریانی که ممکن است به دنبال از بین بردن یا پنهان کردن حقیقت باشد، واقعیت را استخراج کرده و در اختیار مخاطب قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم با بیان اینکه روز خبرنگار نباید تنها به عنوان روز بزرگداشت یک حرفه دیده شود، گفت: روز خبرنگار، پاسداشت و گرامیداشت یک امانت است؛ امانتی که نزد هنرمندی به نام خبرنگار قرار دارد و آن امانت، حقیقت است.
وی ادامه داد: خبرنگار باید به دل اشیا، پدیدهها، حوادث و اتفاقات مختلف برود و حقیقت را از دل آنها استخراج کند. خبرنگار در واقع به نوعی میان حادثه و حافظه تاریخی یک ملت ایستاده است و اگر به خوبی وظیفه خود را انجام دهد، میتواند تاریخساز باشد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: چه بسا یک خبر بتواند در بسیاری از موضوعات و عرصهها تغییر ایجاد کند؛ بنابراین نمیتوان از کنار جایگاه خبرنگار به سادگی عبور کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم با اشاره به واقعه عاشورا، نقش روایتگران در حفظ حقیقت تاریخی این حادثه را مورد توجه قرار داد و گفت: آنچه امروز از واقعه عاشورا در اختیار داریم، نتیجه روایتهایی است که در نزدیکترین زمان به این حادثه ثبت و منتقل شده است.
وی افزود: کسانی که بعدها مقاتل و آثار مربوط به واقعه عاشورا را نوشتند، از روایتهای اولیه بهره بردند. روایتگران آن زمان با افرادی که در حادثه عاشورا حضور داشتند گفتوگو کردند و تلاش کردند وقایع را ثبت کنند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در انتقال پیام عاشورا اظهار کرد: حضرت زینب(س) نیز در آن مقطع تاریخی رسالت بزرگی در روایت و انتقال حقیقت عاشورا بر عهده داشت و اگر آن روایت انجام نمیشد، کربلا در کربلا میماند.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم با اشاره به شرایط پیچیده جهان امروز گفت: در قرن بیستویکم و با توجه به اتفاقاتی که در جهان رخ میدهد، مسائل بسیار پیچیده و درهمتنیده شدهاند و همین موضوع مسئولیت و رسالت خبرنگاران را بسیار سنگینتر میکند.
وی افزود: امروز رسانهها و خبرنگاران نقش مهمی در جریانسازی دارند و میتوان دید که چگونه خبرسازی و روایتسازی در دنیا انجام میشود و چگونه برخی رسانهها تلاش میکنند حقیقت را نادیده بگیرند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید با بیان اینکه شرایط امروز، رسالت خبرنگاران را دشوارتر کرده است، اظهار کرد: به نظر من در طول تاریخ، کمتر دورهای را میتوان پیدا کرد که مانند امروز، چنین شرایط پیچیدهای در عرصه رسانه وجود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم ادامه داد: امروز جنگ، بیش از آنکه جنگ نظامی باشد، جنگ رسانههاست و در جنگ رسانهای، پیشقراولان و ویترین اصلی، روایتگران واقعی، خبرنگاران و گزارشگران هستند.
وی با اشاره به تحولات منطقه و جنگ غزه گفت: امروز شاهد شرایطی هستیم که ظالمان، حقایق را نادیده میگیرند و انسانها را به راحتی میکشند، اما تلاش میشود واقعیت این اتفاقات از چشم مردم جهان پنهان بماند.
حجت الاسلام والمسلمین موسویمقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری این نشست در بنیاد شهید گفت: از آنجا که در بنیاد شهید هستیم و این مجموعه متعلق به شهیدان و ایثارگران است، رسانه و بنیاد شهید میتوانند با یکدیگر همافزایی داشته باشند.
وی افزود: رسانه حافظ روایت شهدا و ایثارگران است و بنیاد شهید نیز به عنوان میراثدار شهیدان و انتقالدهنده پیام آنان، مسئولیت مهمی بر عهده دارد. این دو مجموعه باید در کنار یکدیگر تلاش کنند تا پیام شهدا به جامعه منتقل شود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید تصریح کرد: شهیدان کسانی هستند که جان خود را در راه حق و حقیقت داده و برای آرمانهای خود ایستادگی و مقاومت کردهاند؛ بنابراین امروز مسئولیت انتقال پیام، رسالت، اهداف و آرمانهای آنان بر عهده ماست.
وی گفت: رسانهها باید از ظرفیتهای مختلف، از رسانههای دیداری و مکتوب گرفته تا فضای سایبری و مجازی، برای انتقال این پیام استفاده کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: امروز رسالت خبرنگاران باید به گونهای باشد که بتوانند غبار و گرد و خاک را از روی حقایق کنار بزنند و حقیقت واقعی را در معرض دید مخاطبان قرار دهند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش خبرنگاران در حوزه ایثار و شهادت اظهار کرد: فعالیت در بنیاد شهید، مسئولیت رسانهای خبرنگاران را چند برابر میکند؛ چراکه در اینجا با انسانهایی مواجه هستیم که جان خود را برای دفاع از حق و حقیقت فدا کردهاند و باید پیام آنان به درستی به نسلهای امروز و آینده منتقل شود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران، از آنان خواست با اخلاص، فروتنی، انگیزه و تلاش بیشتر در مسیر انجام این رسالت گام بردارند و گفت: امیدوارم همه شما در این مسیر موفق و مؤید باشید.