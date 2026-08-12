جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تمهیدات ویژه اورژانس برای پوشش مراسم ۲۸ صفر و شهادت امام رضا(ع) گفت: خوشبختانه پس از برگزاری مراسم اربعین حسینی که همچون سنوات گذشته به بهترین شکل ممکن برگزار شد، هم‌اکنون آمادگی خود را برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز در این چند روز فراهم کرده‌ایم. تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم از پیش اندیشیده و اجرا شده است. ما دو وظیفه مهم بر عهده داریم: نخست، وظیفه ذاتی و ارائه خدمات روزمره که باید بدون هیچ‌گونه خللی به‌طور کامل انجام پذیرد.

وی افزود: در خصوص کمک به استان خراسان رضوی، به‌عنوان مسئول اجرایی مراسم ۲۸ صفر و روز پایانی این ایام که مصادف با شهادت امام رضا (علیه‌السلام) است، علاوه بر امکانات و تمهیدات ایجادشده در سطح استان، حدود ۷۰ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک فروند بالگرد نیز از سایر استان‌ها به مشهد مقدس اعزام شده است. خدمات‌رسانی ما از روز گذشته آغاز شده است؛ چراکه حرکت زائران از دیروز شروع شده و آمبولانس‌های امدادی در مسیر تردد زائران مستقر هستند.

میعادفر در ادامه خاطرنشان کرد: در منطقه ملک‌آباد که در فاصله تقریبی ۵۰ کیلومتری مشهد مقدس قرار دارد و محل اتصال مسیرهای پیاده‌روی زائران محسوب می‌شود، یک بیمارستان صحرایی مستقر شده است. همچنین یک بیمارستان صحرایی دیگر نیز در داخل حرم مطهر رضوی راه‌اندازی شده است.

رئیس اورژانس کشور اظهار داشت: تلاش شده است از ظرفیت تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های فعال در حوزه سلامت برای همکاری و پشتیبانی بهره‌گیری شود. بیمارستان‌های استان خراسان رضوی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و مراکز بهداشتی‌ـ‌درمانی و داروخانه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) در خدمت زائران گرامی هستند. زائران محترم نیز نکات و توصیه‌های اعلام‌شده از سوی همکاران ما در مسیر حرکت و در شهر مشهد را رعایت خواهند کرد.

وی در پایان گفت: نکته دیگری که مورد توجه همکاران بهداشتی ماست، نظارت دقیق بر اماکن اسکان زائران، فرآیند طبخ و توزیع غذا، عرضه شربت و تأمین آب آشامیدنی سالم است. این موارد به‌طور مستمر مدیریت و کنترل می‌شود تا به‌خواست خداوند، از انتقال هرگونه بیماری ناشی از آب و غذا جلوگیری شود. امیدواریم بتوانیم این چند روز را به‌شکلی مناسب و در شأن زائران برگزار کنیم و مراسم بدون هیچ مشکلی به انجام برسد.

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