به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: استان سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی، نیازمند ارائه خدمات انتظامی متناسب با شرایط مناطق مختلف است و بر همین اساس طرحی اختصاصی برای ارائه خدمات ویژه انتظامی در این استان آغاز شده است.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، رساندن خدمات انتظامی به مناطق دوردست، کم‌برخوردار و مناطقی است که شهروندان به دلیل فاصله زیاد از مراکز شهرستان‌ها با مشکلات بیشتری برای دریافت خدمات مواجه هستند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این طرح در ابتدا با هشت خدمت انتظامی آغاز شد و با توسعه مراحل اجرایی، چهار خدمت دیگر نیز به آن افزوده شد و اکنون ۱۲ خدمت انتظامی در قالب این برنامه به مردم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: این استان دارای ساختار‌های اجتماعی گسترده‌ای است و در بسیاری از مناطق، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر طایفه، تیره و بزرگان محلی همچنان نقش مهمی در مدیریت مسائل اجتماعی و ایجاد انضباط در جامعه ایفا می‌کنند.

سردار اسحاقی گفت پلیس به دنبال استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها برای پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت ارتباط مردم با مجموعه انتظامی است.

وی افزود: در این مسیر سه گروه اصلی از افراد اثرگذار اجتماعی شامل فرهنگیان و استادان دانشگاه، علما و روحانیون شیعه و سنی و همچنین ریش‌سفیدان و بزرگان طوایف مورد توجه قرار گرفته‌اند. تعامل با گروه‌های مرجع اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح برخی فرآیند‌های اجتماعی، حل اختلافات، کاهش تنش‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی در استان شود.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از اجرای طرح شهید فضیلتی در ۱۵ منطقه سیستان و بلوچستان خبر داد و تصریح کرد: این طرح هم‌اکنون در حدود ۱۵ منطقه استان از شمال تا جنوب در حال اجراست که از جمله آنها می‌توان به هیرمند، دهک، سپیدار، نیکشهر، شیرآباد، کریم‌آباد، تفتان، میرجاوه، روتک، چابهار، چهاربهار و ایرانشهر اشاره کرد. خدمات ارائه‌شده در این مناطق متناسب با نیاز هر منطقه و با حضور تیم‌های تخصصی انتظامی انجام می‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح را ارائه خدمات مربوط به گواهینامه رانندگی عنوان و تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده در حوزه تصادفات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکلات رانندگی در برخی مناطق، ناشی از ضعف دانش و آگاهی نسبت به قوانین و مقررات است، نه کمبود مهارت عملی رانندگی.

سردار اسحاقی ادامه داد: بسیاری از افراد سال‌ها رانندگی کرده‌اند، اما با قوانین، مقررات، علائم و الزامات حقوقی رانندگی آشنایی کافی ندارند. در قالب این طرح آموزش‌های لازم در مساجد، مراکز عمومی و محل‌های تجمع مردم توسط کارشناسان ارائه شده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر پس از احراز هویت در فرآیند ثبت‌نام قرار گرفته‌اند که از این تعداد، حدود هشت هزار و ۵۰۰ نفر موفق به قبولی در آزمون‌ها و دریافت گواهینامه شده‌اند.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد از افراد شرکت‌کننده در این طرح، سال‌ها سابقه رانندگی بدون گواهینامه داشته‌اند و بسیاری از آنها ۱۵ تا ۲۰ سال تجربه رانندگی داشته‌اند، اما به دلیل مشکلاتی مانند فاصله جغرافیایی، امکان طی مراحل قانونی دریافت گواهینامه را نداشته‌اند. دریافت گواهینامه علاوه بر افزایش ایمنی تردد، موجب برخورداری افراد از حقوق قانونی، خدمات بیمه‌ای و کاهش مشکلات ناشی از حوادث رانندگی خواهد شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به خدمات مربوط به شماره‌گذاری و ساماندهی وسایل نقلیه گفت: در برخی مناطق استان، خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی وجود داشت که به دلیل مشکلات مربوط به پلاک، شماره موتور یا تغییرات فنی، نیازمند تعیین تکلیف بودند. با استقرار تجهیزات تخصصی در مناطق هدف و همکاری دستگاه قضایی، فرآیند بررسی و ساماندهی این وسایل نقلیه آغاز شد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲ هزار دستگاه وانت در این طرح تعیین تکلیف و برای آنها خدمات مربوط به پلاک ارائه شده است. ساماندهی این خودرو‌ها علاوه بر ایجاد هویت مشخص برای وسایل نقلیه، موجب کاهش مشکلات حقوقی در معاملات و افزایش امنیت عمومی خواهد شد.

سردار اسحاقی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را تعیین وضعیت مشمولان خدمت سربازی عنوان و تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، افرادی شناسایی شدند که سال‌ها به دلیل مشکلات مختلف از جمله بعد مسافت، برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه نکرده بودند. برخی از این افراد حتی در گذشته واجد شرایط معافیت بوده‌اند، اما به دلیل نبود دسترسی مناسب، مراحل قانونی را طی نکرده بودند.

وی افزود: تعدادی از افراد واجد شرایط نیز در قالب طرح نگهبان محله به کارگیری شده‌اند و اکنون در محدوده محل سکونت خود و با هماهنگی پاسگاه‌ها و کلانتری‌های محل خدمت می‌کنند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تعداد افراد فعال در این بخش را ۱۳۲ نفر اعلام کرد و افزود: این فرآیند همچنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نیرو‌های بومی تصریح کرد: پلیس برنامه جذب نیرو از میان جوانان مناطق مختلف سیستان و بلوچستان را دنبال می‌کند تا امنیت پایدار با مشارکت خود مردم تقویت شود. برای جنوب استان برنامه جذب یک هزار و ۲۰۰ نفر پیش‌بینی شده که تاکنون ۶۴۰ نفر مراحل گزینش را طی کرده‌اند و تعدادی نیز وارد مراکز آموزش شده‌اند. استفاده از نیرو‌های بومی موجب افزایش شناخت اجتماعی، ارتباط بهتر با مردم و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.

سردار اسحاقی با اشاره به تلاش‌های نیرو‌های انتظامی برای حفظ امنیت سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ نفر از کارکنان انتظامی استان در راه تامین امنیت به شهادت رسیده‌اند. از این تعداد ۹ نفر از شهدای انتظامی استان از برادران اهل سنت بوده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده وحدت، همدلی و همراهی همه مردم استان در دفاع از امنیت است.

وی افزود: دشمنان تلاش دارند با ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب، انسجام اجتماعی را هدف قرار دهند، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد مردم استان در کنار نیرو‌های انتظامی برای حفظ امنیت ایستاده‌اند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از اقدامات مقابله‌ای پلیس با جرائم سازمان‌یافته خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر ۱۳ باند فعال در حوزه سرقت مسلحانه و گروگانگیری در استان شناسایی و منهدم شده‌اند.

وی ادامه داد: برخورد قاطع با جرائم خشن، ارتقای امنیت عمومی و حمایت از شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس در سیستان و بلوچستان است. در کنار اقدامات عملیاتی، پلیس تلاش می‌کند با توسعه اقدامات اجتماعی و پیشگیرانه، زمینه کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت در میان مردم را فراهم کند.

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