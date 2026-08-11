مهلت جشنواره جوان خوارزمی تا ۱۵ شهریور تمدید شد
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت ارسال آثار برای بخش دانشآموزی بیستوهشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی تا پایان روز ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری با اشاره به اهمیت جشنواره جوان خوارزمی در شناسایی، هدایت و حمایت از استعدادهای دانشآموزی اظهار کرد: این جشنواره از رویدادهای مهم علمی و پژوهشی کشور در حوزه شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزی است و زمینه مناسبی را برای ارائه، معرفی و هدایت طرحهای پژوهشی، فناورانه و نوآورانه دانشآموزان فراهم میکند.
وی افزود: با توجه به تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی و کنکور و با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای تکمیل طرحها و افزایش امکان مشارکت دانشآموزان، مهلت ارسال آثار بیستوهشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی تا پایان روز ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
یاوری ادامه داد: این تمدید، فرصت مناسبی برای دانشآموزانی است که در ماههای گذشته به دلیل فشردگی برنامههای آموزشی و برگزاری آزمونهای نهایی و کنکور، زمان کافی برای تکمیل طرحهای خود نداشتهاند تا با فرصت بیشتری آثار پژوهشی و فناورانه خود را آماده و ارسال کنند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصتهای برابر برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزی گفت: جشنواره جوان خوارزمی در کنار طیف متنوعی از برنامهها و فعالیتهای فراگیر سمپاد، با هدف ارائه خدمات علمی، پژوهشی و توانمندسازی به دانشآموزان مدارس سراسر کشور و در راستای توسعه عدالت آموزشی برنامهریزی و عملیاتی میشود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، شناسایی و حمایت از استعدادها در سراسر کشور و فراهم کردن زمینهای است که دانشآموزان، صرفنظر از محل تحصیل و موقعیت جغرافیایی، بتوانند ظرفیتهای علمی، پژوهشی و خلاقانه خود را بروز دهند و در مسیر اثرگذاری قرار گیرند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد تمدید مهلت ارسال آثار، زمینه مشارکت گستردهتر دانشآموزان و ارائه طرحهای باکیفیتتر را فراهم کند و فرصت بیشتری برای حضور دانشآموزان مستعد از مدارس سراسر کشور در این رویداد ملی فراهم شود.
گفتنی است نخستین مرحله داوری طرحهای بیستوهشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی از ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.