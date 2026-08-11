راز قتل مرد ۴۲ ساله در شهرک سجادیه فاش شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از کشف راز یک فقره قتل و دستگیری متهمان این پرونده خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: ساعت ۱۴:۲۰ روز ۱۲ مردادماه سال جاری، از طریق بازپرس ویژه قتل، وقوع یک فقره قتل در شهرک سجادیه و در حوزه کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.

کشف جسد مرد ۴۲ ساله در منزل

سرهنگ نثاری افزود: کارآگاهان اداره دهم بلافاصله به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی صحنه، جسد مردی ۴۲ ساله، متأهل و شاغل در حوزه تأسیسات، داخل پذیرایی منزل مشاهده شد. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول از ناحیه شقیقه راست مورد اصابت گلوله قرار گرفته و گلوله در بدن وی باقی مانده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، آثار به‌هم‌ریختگی یا ورود اجباری به منزل مشاهده نشد و پوکه یا آثار مرتبط با شلیک نیز در محل کشف نشد.

اظهارات همسر مقتول، نخستین سرنخ تحقیقات

وی گفت: در تحقیقات اولیه، همسر ۳۶ ساله مقتول اظهار داشت صبح روز حادثه حدود ساعت ۷، سه فرزند خود را که مدرسه‌شان داخل شهرک بوده به مدرسه رسانده و پیش از خروج با همسرش صحبت کرده است.

سرهنگ نثاری افزود: وی عنوان کرد پس از حدود ۲۰ دقیقه همراه فرزند خردسال خود به منزل بازگشته، اما چون کلید همراهش نبوده، پس از دق‌الباب و تماس‌های مکرر، با کمک یکی از بستگان و استفاده از کلیدساز وارد منزل شده و با جسد همسرش مواجه شده است.

تناقض در اظهارات، مسیر تحقیقات را تغییر داد

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی بیان کرد: پس از بررسی صحنه و انجام اقدامات تخصصی، جسد با دستور قضایی برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی ادامه داد: با توجه به وجود تناقض در اظهارات همسر مقتول، وی در صحنه بازداشت و برای انجام تحقیقات تکمیلی به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شد. سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات و با بهره‌گیری از اقدامات ویژه پلیسی و کارآگاهی، مشخص شد همسر مقتول با یک جوان ۱۸ ساله ارتباط داشته است. دستگیری جوان ۱۸ ساله در اتوبان آیت‌الله سعیدی وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهم، کارآگاهان موفق شدند وی را در محدوده اتوبان آیت‌الله سعیدی شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کنند. معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت: متهم جوان در تحقیقات اولیه به ارتباط با همسر مقتول اعتراف کرد، اما هرگونه اطلاع از قتل را منکر شد. اعتراف به شلیک در حالی که مقتول خواب بود سرهنگ نثاری ادامه داد: با استمرار بازجویی‌های تخصصی، بررسی ادله و انجام مواجهه حضوری میان متهمان در چند مرحله، سرانجام متهم جوان در تاریخ ۱۷ مردادماه به ارتکاب قتل اعتراف کرد. وی تصریح کرد: متهم در اعترافات خود عنوان کرد با همدستی همسر مقتول و پس از آنکه وی یک قبضه سلاح کمری در اختیارش قرار داده و درِ واحد را باز گذاشته بود، وارد منزل شده و مقتول را در حالی که خواب بوده مشاهده کرده است. معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی افزود: متهم اقرار کرد با استفاده از سلاح کمری یک گلوله به سر مقتول شلیک کرده و بلافاصله از محل متواری شده است. کشف سلاح مورد استفاده در قتل سرهنگ نثاری گفت: در ادامه تحقیقات، متهم با راهنمایی کارآگاهان، محل نگهداری سلاح را اعلام کرد که مأموران در منزل خواهر وی موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح کمری غیرمجاز، سه فشنگ و یک تیغه خشاب شدند. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اعتراف صریح متهمان به ارتکاب جرم و بنا بر دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، هر دو متهم با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند.

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