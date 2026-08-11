سرقت ۲۰ میلیارد تومانی آسیاب سنگ معدن در کهریزک
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری هفت سارق خبر داد که با استفاده از دو دستگاه جرثقیل و دو خودروی سواری، یک دستگاه آسیاب سنگ معدن به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال را از یک کارگاه در محدوده کهریزک به سرقت برده بودند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی تماس شهروندان و اعلام وقوع سرقت از یک کارگاه سنگ معدن در محدوده کلانتری کهریزک در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵، مأموران کلانتری بلافاصله به محل اعزام شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام تحقیقات اولیه دریافتند سارقان با برنامهریزی قبلی وارد کارگاه شده و یک دستگاه آسیاب سنگ معدن به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال را با استفاده از دو دستگاه جرثقیل از محل خارج و به سرقت بردهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و ارزش بالای مال مسروقه، مأموران تحقیقات تخصصی و اقدامات پلیسی خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت آغاز کردند.
سرهنگ مافی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، مأموران موفق شدند تعدادی از متهمان را در همان مراحل اولیه شناسایی و دستگیر کنند. پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد مختلف پرونده، سایر افرادی که در سرقت تجهیزات و اموال کارگاه با سارقان همکاری داشتند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب سرقت گفت: هفت متهم دستگیرشده در جریان تحقیقات و بازجوییهای اولیه، ضمن اقرار به بزه انتسابی، به نقش خود در سرقت آسیاب سنگ معدن و انتقال آن از محل کارگاه اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطرنشان کرد: مأموران در ادامه تحقیقات و با هدایت متهمان، محل نگهداری اموال مسروقه را شناسایی کردند و پس از حضور در محل، مال سرقتشده کشف و به کلانتری کهریزک منتقل شد.
سرهنگ مافی با بیان اینکه در جریان این عملیات دو دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه جرثقیل مورد استفاده در سرقت نیز شناسایی و توقیف شد، افزود: برای هر هفت متهم پرونده قضایی تشکیل و آنان به همراه مستندات و اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مجرمان حرفهای اظهار کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موضوع تأمین امنیت اماکن و کارگاههای صنعتی را بهطور جدی دنبال کرده و با هرگونه سرقت و دستاندازی به اموال شهروندان و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی برخورد قانونی خواهد کرد.