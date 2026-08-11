سرقت ۲۰ میلیارد تومانی آسیاب سنگ معدن در کهریزک

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی تماس شهروندان و اعلام وقوع سرقت از یک کارگاه سنگ معدن در محدوده کلانتری کهریزک در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵، مأموران کلانتری بلافاصله به محل اعزام شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام تحقیقات اولیه دریافتند سارقان با برنامه‌ریزی قبلی وارد کارگاه شده و یک دستگاه آسیاب سنگ معدن به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال را با استفاده از دو دستگاه جرثقیل از محل خارج و به سرقت برده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و ارزش بالای مال مسروقه، مأموران تحقیقات تخصصی و اقدامات پلیسی خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت آغاز کردند.

سرهنگ مافی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، مأموران موفق شدند تعدادی از متهمان را در همان مراحل اولیه شناسایی و دستگیر کنند. پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد مختلف پرونده، سایر افرادی که در سرقت تجهیزات و اموال کارگاه با سارقان همکاری داشتند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب سرقت گفت: هفت متهم دستگیرشده در جریان تحقیقات و بازجویی‌های اولیه، ضمن اقرار به بزه انتسابی، به نقش خود در سرقت آسیاب سنگ معدن و انتقال آن از محل کارگاه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطرنشان کرد: مأموران در ادامه تحقیقات و با هدایت متهمان، محل نگهداری اموال مسروقه را شناسایی کردند و پس از حضور در محل، مال سرقت‌شده کشف و به کلانتری کهریزک منتقل شد.

سرهنگ مافی با بیان اینکه در جریان این عملیات دو دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه جرثقیل مورد استفاده در سرقت نیز شناسایی و توقیف شد، افزود: برای هر هفت متهم پرونده قضایی تشکیل و آنان به همراه مستندات و اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مجرمان حرفه‌ای اظهار کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موضوع تأمین امنیت اماکن و کارگاه‌های صنعتی را به‌طور جدی دنبال کرده و با هرگونه سرقت و دست‌اندازی به اموال شهروندان و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی برخورد قانونی خواهد کرد.

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