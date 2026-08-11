انصاری اعلام کرد:
کاهش تراز آب خزر در دستور گفتوگوهای عالیرتبه منطقهای
رییس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در آستانه هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز آمادگی خود را برای قرار دادن موضوع کاهش تراز آب در دستور گفتوگوهای عالیرتبه منطقهای اعلام میکنیم و از هر ابتکار مشترکی که بتواند به پایداری بلندمدت این پهنه ارزشمند کمک کند، استقبال میکنیم.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری امروز در نشستی خبری اظهار کرد:۲۰ سال پیش، کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر که به احترام میزبانی جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون تهران» شهرت یافت، لازمالاجرا شد.پنج کشور ساحلی با همکاری و با وجود تفاوتها، بر سر یک حقیقت بنیادین به توافق رسیدند؛ پیش از آنکه مرزهای جغرافیایی ما را از هم جدا کند، این دریا میراث مشترک ما است، امسال، در بیستمین سالگرد این کنوانسیون، این تعهد بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی و تقویت است.
او با اشاره به کاهش حدود ۲ تا ۲.۵ متری تراز آب دریای خزر در یک دهه گذشته، تغییر اقلیم و کاهش آورد رودخانهها را از عوامل اصلی این روند دانست و گفت: اگر این پدیده با همکاری جمعی مدیریت نشود، پیامدهای گستردهای بر اکوسیستم، بنادر، معیشت جوامع ساحلی و زندگی مردم منطقه خواهد داشت.
انصاری تاکید کرد: حفاظت از گونههای شاخص همچون فک خزری و ماهیان بومی این دریا نیز در کانون توجه ما قرار دارد و برنامه اقدام ملی حفاظت از فک خزری هم تدوین شده و پناهگاه تخصصی آن نیز تأسیس شده است. مراکز امداد و تیمار در تنکابن، بابلسر، میانکاله، بندر ترکمن و پارک ملی ایجاد شده و همکاریهای بینالمللی، از جمله با مراکز تخصصی در اروپا، در همین راستا انجام شده است.
وی افزود: همچنین حفاظت از آزادماهی خزری و ماهیان خاویاری به عنوان میراث ژنتیکی ارزشمند منطقه، با تمرکز بر تأمین حقابه رودخانههای محل تخمریزی، مقابله با صید غیرمجاز، کنترل آلودگیها و طراحی ذخیرهگاه ژنتیکی در دستور کار قرار دارد.
انصاری افزود: در حوزه آلودگی، پایش مستمر انجام میشود و استانداردهای محیطزیستی برای تأسیسات بندری با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی اعمال میشود. موضوع تصفیهخانههای فاضلاب استانهای شمالی نیز در چارچوب برنامه هفتم توسعه با جدیت در حال پیگیری است.
وی گفت: مدیریت پسماند استانهای شمالی از دغدغههای جدی ما است، در همین منطقه، پرداختن به زبالههای دریایی و پلاستیکهای دریایی با رویکردی نظاممند در دریای خزر، با حمایت فدراسیون روسیه، در حال اجراست که میتواند به بهبود مدیریت آلودگیهای خشکی در منطقه، تحلیل دادههای منطقهای و ارتقای چارچوبهای سیاستی کمک کند.
رییس سازمان محیط زیست گفت: با این حال، در کنار این اقدامات پایه، میبایست صریح و شفاف درباره یکی از بزرگترین چالشهای محیطزیستی دریای خزر صحبت کنیم که همان کاهش تراز آب دریا است، در یک دهه گذشته، سطح آب دریای خزر حدود دو تا دو و نیم متر کاهش یافته است. تغییر اقلیم، افزایش و کاهش آورد رودخانهها از عوامل اصلی این روند هستند.
وی تاکید کرد: اگر این پدیده را با همکاری جمعی مدیریت نکنیم، پیامدهای آن بر اکوسیستم، بنادر، معیشت جوامع ساحلی و در واقع مردم منطقه، بسیار بسیار گسترده خواهد بود و تجربه تلخ دریاچه آرال هشدار جدی برای همه ما است، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری پنججانبه کشورهای ساحلی، پایش علمی و همچنین تدوین راهکارهای مشترک را در دستور کار دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برنامه اقدام کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر درباره نوسانات تراز آب را از سال ۲۰۲۶ پیگیری میکند و در این چارچوب، برای تقویت همکاریهای منطقهای، ارتقای دانش و توسعه راهکارهای سازگارانه و فراهم کردن زمینههای لازم اقدام خواهد کرد.
وی افزود: در آستانه هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز آمادگی خود را برای قرار دادن موضوع کاهش تراز آب در دستور گفتوگوهای عالیرتبه منطقهای اعلام میکنیم و از هر ابتکار مشترکی که بتواند به پایداری بلندمدت این پهنه ارزشمند کمک کند، استقبال میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از مدیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران درخواست کرد از همه همکاریهای مشترک، بهویژه تعهدات بینالمللی و تأمین منابع لازم برای اجرای برنامههای حفاظتی حمایت کنند تا این برنامهها با امکانات بیشتر و قدرت بالاتر تداوم یابد.