ممنوعیت تردد و توقف وسایل نقلیه در حلقه ترافیکی حرم مطهر رضوی

وی افزود: محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۳:۳۰ امروز (سه‌شنبه ۲۰ مردادماه) در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی اجرا می‌شود و این محدودیت‌ها تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر ممنوعیت کامل تردد در حلقه ترافیکی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: در زمان اجرای طرح، تردد تمامی وسایل نقلیه، اعم از موتوری و غیرموتوری، از جمله خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه، در این محدوده ممنوع است و هیچ وسیله نقلیه‌ای اجازه ورود به حلقه ترافیکی پیرامون حرم مطهر را نخواهد داشت.

سرهنگ شکیبایی مسیرهای مشمول محدودیت را شامل خیابان شهید رئیسی، خیابان شیرازی، خیابان طبرسی، خیابان مصلی، خیابان نواب صفوی، خیابان امام رضا(ع)، خیابان شهید اندرزگو، خیابان آیت‌الله بهجت، خیابان آخوند خراسانی و میدان ۱۷ شهریور اعلام کرد و گفت: این مسیرها از ساعت اعلام‌شده تحت مدیریت و کنترل ترافیکی پلیس راهور قرار خواهند گرفت.

وی همچنین درباره خودروهای پارک‌شده در محدوده اجرای طرح اظهار کرد: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های قبلی و اعلام ممنوعیت توقف و پارک خودرو در مسیرهای مشمول محدودیت، از ساعت ۲۳:۰۰ امشب (سه‌شنبه ۲۰مردادماه) خودروهایی که همچنان در این محدوده‌ها پارک باشند، توسط پلیس به پارکینگ‌های تعیین‌شده منتقل خواهند شد و مالکان خودرو میتوانند با شماره ۱۱۰ و ۰۵۱۳۱۲۹۸۰۰۰ تماس گرفته و از محل انتقال خودرو اطلاع کسب کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تأکید کرد: هدف از انتقال خودروها، تأمین ایمنی مراسم و جلوگیری از ایجاد اختلال در اجرای طرح‌های ترافیکی است و به محض انتقال هر خودرو به پارکینگ، پیامکی برای مالک ارسال می‌شود که در آن محل و آدرس پارکینگ محل انتقال خودرو اعلام خواهد شد.

شکیبایی با اشاره به پیش‌بینی پارکینگ‌های مجاز برای زائران ورودی به مشهد مقدس گفت: زائران و مسافران پیش از ورود به محدوده مرکزی شهر می‌توانند خودروهای خود را در پارکینگ‌های مجاز پیش‌بینی‌شده پارک کرده و برای حضور در مراسم و زیارت حرم مطهر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس و مترو) استفاده کنند.

وی ادامه داد: برای اجرای دقیق محدودیت‌ها، موانع فیزیکی از جمله نیوجرسی در ورودی‌های حلقه ترافیکی مستقر شده و نیروهای پلیس نیز در محدوده حضور دارند تا از ورود وسایل نقلیه به حلقه ترافیکی جلوگیری کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از زائران و مجاوران خواست با توجه به حجم بالای سفرها در دهه پایانی ماه صفر، از ورود خودروهای شخصی به محدوده مرکزی و اطراف حرم مطهر خودداری کرده و با انتخاب ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پلیس را در مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی زائران و عزاداران همراهی کنند.

سرهنگ شکیبایی درباره تمهیدات ترافیکی در استان قم نیز گفت: در حال حاضر محدودیت خاصی در جاده‌ها و معابر استان قم پیش‌بینی نشده است و تردد در محورهای مواصلاتی و معابر این استان به روال عادی انجام می‌شود.

وی افزود: چنانچه با توجه به شرایط ترافیکی و حجم حضور زائران، نیاز به اعمال محدودیت یا ممنوعیت تردد در محدوده پیرامونی حرم مطهر حضرت معصومه(س) ایجاد شود، این محدودیت‌ها به صورت مقطعی، در زمان مقتضی و متناسب با شرایط ترافیکی همان زمان اتخاذ و اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم درباره اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محدوده حرم مطهر حضرت معصومه(س) در استان قم، متناسب با شرایط ترافیکی و در صورت نیاز، از سوی پلیس اطلاع‌رسانی خواهد شد.