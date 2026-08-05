اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی مدارس تهران

به گزارش ایلنا، مهدی امیری اظهار کرد: سال گذشته در قالب طرح «من شهردارم»، بخش مستقلی برای مدارس شهر تهران با دستور شهردار در نظر گرفته شد تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها بتوانند مشکلات مدارس خود را به طور مستقیم ثبت و اولویت‌بندی کنند.

وی افزود: شهروندانی که از طریق سامانه و اپلیکیشن «شهرزاد» در طرح «من شهردارم» مشارکت کردند، بخش ویژه‌ای برای مدارس در اختیار داشتند و می‌توانستند نیازهای مدارس محل تحصیل فرزندان خود را ثبت کنند. نتایج این نظرسنجی‌ها و نیازسنجی‌ها استخراج و در اختیار مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران قرار گرفته است.

امیری ادامه داد: امسال نیز بر اساس خروجی‌های طرح «من شهردارم» و مطالباتی که دانش‌آموزان مطرح کرده‌اند، عملیات بهسازی مدارس آغاز خواهد شد و برای این مرحله اعتباری نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است تا مشکلات مدارس بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده برطرف شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دستورالعمل اجرایی این طرح در حال تدوین است تا در اختیار مناطق ۲۲گانه شهرداری قرار گیرد و حداقل یک پروژه اولویت‌دار در هر مدرسه، بر اساس خواسته دانش‌آموزان، اجرایی شود.

مشارکت ۲ هزار مدرسه در طرح «من شهردارم»

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با بیان اینکه در دوره گذشته طرح «من شهردارم» ۲ هزار مدرسه مشارکت داشتند، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات، در گام نخست مدارسی را انتخاب می‌کنیم که میزان مشارکت دانش‌آموزان آنها در طرح بیش از ۵۰ درصد بوده است و سپس به تدریج سایر مدارس نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در حال حاضر در حال برآورد هزینه‌های مورد نیاز مدارس هستیم؛ چرا که نیازهای مدارس با یکدیگر متفاوت است. برای مثال ممکن است یک مدرسه به هزار مترمربع آسفالت و مدرسه‌ای دیگر به سه هزار مترمربع آسفالت نیاز داشته باشد. پس از تکمیل برآوردها مشخص خواهد شد که با اعتبارات موجود چه تعداد مدرسه را می‌توان تحت پوشش قرار داد.

امیری اظهار کرد: برآورد اولیه ما این است که در مرحله نخست بتوانیم حدود ۵۰۰ مدرسه را تحت پوشش عملیات بهسازی قرار دهیم.

اولویت با آسفالت، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه مدارس

وی با اشاره به اولویت‌های تعیین‌شده در این طرح گفت: چند محور اصلی برای اجرای پروژه‌های مدارس تعیین شده است که شامل آسفالت مدارس، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، ساماندهی نمازخانه‌ها و همچنین پرچم و پایه پرچم مدارس می‌شود.

امیری افزود: سال گذشته بخش مربوط به نصب پرچم و پایه پرچم در مدارس تا حد زیادی اجرایی شد و امسال تمرکز اصلی بر روی آسفالت مدارس، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌ها خواهد بود.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با افزایش اعتبارات از طریق متمم بودجه، امکان اجرای طرح برای مدارس بیشتری فراهم شود و در صورت تأمین منابع مالی، همه مدارس مشمول این طرح شوند.

افزایش دو و نیم برابری اعتبارات بهسازی مدارس

به گزارش شهر، امیری با مقایسه اعتبارات امسال و سال گذشته گفت: سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح بهسازی مدارس اختصاص یافته بود اما امسال این رقم در مرحله نخست به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و حدود دو و نیم برابر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اختصاص اعتبارات تکمیلی در قالب متمم بودجه، دامنه اجرای طرح گسترش یابد و مدارس بیشتری از خدمات بهسازی و تجهیز بهره‌مند شوند.

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