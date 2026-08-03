شورای عالی آموزشوپرورش:
شرکت همزمان در امتحانات تغییر رشته و دروس رشته فعلی بلامانع است
شورای عالی آموزشوپرورش شرایط تغییر رشته دانشآموزان پایه دهم را اعلام کرد و شرکت همزمان در امتحانات تغییر رشته و دروس رشته فعلی را بلامانع دانست.
به گزارش ایلنا، شورای عالی آموزش و پرورش شرایط تغییر شاخه یا رشته دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه دهم را مشخص کرد که در ادامه میآید:
۱- زمان تغییر شاخه یا رشته حداکثر تا پایان امتحانات شهریور ماه پایه دهم است و دانش آموزان موظف اند حداکثر تا دو هفته قبل از آغاز امتحانات خرداد یا شهریور ماه تقاضای کتبی خود را به مدیر مدرسه تحویل دهند. دانش آموزان متقاضی تغییر رشته میتوانند حداکثر در دو مرحله خرداد و شهریورماه در درسهای امتحان تغییر رشته پایه دهم شرکت کنند.
۲- شرکت دانش آموزان در امتحان درسهای تغییر رشته همراه با امتحان درسهای پایه دهم رشته اولیه آنان بلامانع است. نمره درسهای امتحان تغییر رشته همانند درسهای غیر حضوری محاسبه میشود (فاقد نمره مستمر میباشد).
۳- تغییر رشته به رشته های مهارتی شاخه کاردانش مشروط به کسب نمره قبولی در دروس اختصاصی پایه دهم رشته جدید و گذراندن استانداردهای مهارت تا پایان پایه یازدهم است. در مواردی که دانش آموز بخواهد در مدارس کاردانش دولتی ادامه تحصیل دهد موافقت اداره آموزش و پرورش نیز الزامی است.
۴- هزینه امتحان درسهای تغییر رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت میشود.