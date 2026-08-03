ثبت سفارش کتابهای درسی، پس از ثبتنام در سامانه «سیدا» انجام میشود
ثبت سفارش کتابهای درسی تمامی پایههای تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال شد و دانشآموزان، اولیا و مدیران مدارس میتوانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای تمامی پایههای تحصیلی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به نشانی http://my.medu.ir امکانپذیر است.
بر اساس اعلام وزارت آموزشوپرورش، ثبت سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی تنها پس از ثبتنام قطعی دانشآموز در سامانه «سیدا» انجام خواهد شد.
همچنین مدیران مدارس میتوانند علاوه بر اطلاعرسانی به دانشآموزان و اولیا، سفارش کتابهای درسی را بهصورت گروهی برای دانشآموزان ثبت کنند.
وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت تأمین و توزیع بهموقع کتابهای درسی، از اولیا و مدیران مدارس خواسته است ثبتنام دانشآموزان و ثبت سفارش کتابهای درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.