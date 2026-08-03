بر اساس اعلام وزارت آموزش‌وپرورش، ثبت سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه «سیدا» انجام خواهد شد.

همچنین مدیران مدارس می‌توانند علاوه بر اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان و اولیا، سفارش کتاب‌های درسی را به‌صورت گروهی برای دانش‌آموزان ثبت کنند.

وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی، از اولیا و مدیران مدارس خواسته است ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.