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ثبت سفارش کتاب‌های درسی، پس از ثبت‌نام در سامانه «سیدا» انجام می‌شود

ثبت سفارش کتاب‌های درسی، پس از ثبت‌نام در سامانه «سیدا» انجام می‌شود
کد خبر : 1822089
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ثبت سفارش کتاب‌های درسی تمامی پایه‌های تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال شد و دانش‌آموزان، اولیا و مدیران مدارس می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای تمامی پایه‌های تحصیلی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به نشانی http://my.medu.ir امکان‌پذیر است.

بر اساس اعلام وزارت آموزش‌وپرورش، ثبت سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه «سیدا» انجام خواهد شد.

همچنین مدیران مدارس می‌توانند علاوه بر اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان و اولیا، سفارش کتاب‌های درسی را به‌صورت گروهی برای دانش‌آموزان ثبت کنند.

وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی، از اولیا و مدیران مدارس خواسته است ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.

 

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