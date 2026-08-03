به گزارش ایلنا از شهر، در ادامه اجرای پروژه بازپیرایی میدان جمهوری اسلامی، عملیات تخلیه المان پیشین و آماده‌سازی محل استقرار یادمان «مقاومت» با المان «چهار نخل» در حال انجام است.

یادمان «مقاومت» با المان «چهار نخل» و با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی در میدان جمهوری اسلامی اجرا می‌شود. المان «چهار نخل» به عنوان نمادی از ایثار، مقاومت و پایداری، در راستای ارتقای هویت بصری شهر، بهسازی منظر شهری و تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش در یکی از میادین شاخص پایتخت جانمایی خواهد شد.

اجرای این یادمان در ادامه پروژه بازپیرایی میدان جمهوری اسلامی است؛ پروژه‌ای که از ۳۰ خردادماه با هدف ارتقای کیفیت منظر شهری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استقرار المان‌های جدید آغاز شد. در چارچوب این طرح، عملیات عمرانی، ساماندهی فضاهای پیرامونی و بهسازی جلوه‌های بصری میدان در دستور کار قرار گرفت تا زمینه برای استقرار یادمان «مقاومت» با المان «چهار نخل» فراهم شود.

پروژه بازپیرایی میدان جمهوری اسلامی با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و خلق فضایی متناسب با هویت تاریخی و فرهنگی این میدان در حال اجراست و پس از پایان عملیات اجرایی، یادمان «مقاومت» به عنوان یکی از شاخص‌ترین المان‌های شهری در این میدان استقرار خواهد یافت.

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