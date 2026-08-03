آغاز فرآیند شناسایی کارکنان حائز شرایط برای دریافت «نشان بهشت»

به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، باقری با اعلام این خبر گفت: دومین دوره اعطای «نشان بهشت» با محورهای «شجاعت» در جنگ تحمیلی سوم و «خدمت» در مراسم بدرقه رهبر شهید ایران آغاز شده و فرآیند شناسایی و معرفی همکاران واجد شرایط در همه واحدهای شهرداری تهران در حال اجراست.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت، شفافیت و دقت در انتخاب برگزیدگان افزود: فرآیند انتخاب در سه مرحله شامل پالایش اولیه، ارزیابی تخصصی و انتخاب نهایی انجام می‌شود تا کارکنانی که بیشترین شایستگی و استحقاق را دارند، به‌عنوان دریافت‌کنندگان این نشان ارزشمند معرفی شوند.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: آیین اهدای «نشان بهشت» به‌عنوان عالی‌ترین نشان شهرداری تهران، برای دومین سال متوالی با هدف پاسداشت خدمات و اقدامات شاخص کارکنان، معرفی الگوهای الهام‌بخش در عرصه ایثار و خدمت، تقویت فرهنگ قدردانی، ارتقای فرهنگ سازمانی و افزایش کارایی، اثربخشی و بهره‌وری در مجموعه مدیریت شهری پس از انتخاب برگزیده یا برگزیدگان برگزار خواهد شد.

گفتنی است سال گذشته و پس از جنگ تحمیلی دوم (۱۲ روزه)، در همایش بزرگ «خدمتگزاران بهشت»، با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، اولین «نشان بهشت» به محمدرضا عظیمی کارگر رسمی شهرداری تهران اهدا شد که در اقدامی شجاعانه و ایثارگرانه، با دست خالی، نسبت به خارج‌سازی و کمک به انتقال بمب عمل‌نکرده برای نجات جان شهروندان اقدام کرده بود.