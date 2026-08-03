واریز اعتبار سبد غذایی رایگان برای ۲۶۲ هزار کودک نیازمند
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از امروز امکان خرید سبد غذایی رایگان برای بیش از ۲۶۲ هزار کودک ۵ تا ۵۹ ماهه دارای سوءتغذیه، فراهم شد.
به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش گفت: با تخصیص اعتبار برای بیش از ۲۶۲ هزار کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه در مرحله پنجم، اعتبار خرید سبدغذایی رایگان با رشد ۵۰ درصدی همراه شده است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با عنایت به دستور رئیسجمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنیبر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعدههای دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۲۶۲ هزار کودک زیر ۵ سال دارای سوء تغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کردهاند، از امروز میتوانند اعتبار خرید سبدغذایی رایگان را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند.
وی افزود: خوشبختانه از سال ۱۴۰۲ تاکنون در ۳۴ مرحله این طرح مستمر اجراء شده و در سال جاری نیز تداوم دارد که مرحله سی و پنچم به عنوان پنجمین مرحله اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ است.
وی با بیان این که برنامه امنیت غذایی کودکان، جزء برنامههای محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان ۵ سالگی (که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان شکل میگیرد) فرصت طلایی حمایت از کودکان است و چنانچه سوءتغذیه در این زمان طلایی حل نشود موجب ایجاد آسیب جدی به مغز، معلولیت و تدوام چرخه فقر و فقر بیننسلی میشود.
معاون رفاه و امور اقتصادی افزود: طی چند سال اخیر، ضرورت این مهم بیش از گذشته برجسته شده و مداخله فوری دولت را به منظور کاهش سوءتغذیه این کودکان ضروری کرده است.
اندایش گفت: خوشبختانه تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی و تخصیص داده شده است. در همین راستا، مقرّر شد اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال، قرار گیرد.
معاون رفاه و امور اقتصادی درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود: کودکان یادشده از طریق پایش شاخصهای تنسنجی کودک (اندازهگیری وزن و قد و مقایسه با منحنیهای رشد) در پایگاهها و خانههای بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کموزنی وکوتاهقدی) شناسایی شده و پس از جمعبندی دادهها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات موردنیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاقسنجی (از طریق آزمون وسع و مبتنیبر دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال میشود که در این مرحله با توجه به بهروزرسانیهای انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی، جمعیت کودکان بازه سنی ۵ تا ۵۹ ماه مشمول طرح به ۲۶۲ هزار نفر رسیده است.
وی درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبدغذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی انجام میشود، گفت: خوشبختانه در این مرحله بهرغم افزایش تعداد کودکان مشمول، مبلغ سرانه هر کودک نیز، رشد ۵۰ درصدی داشته است که در این مرحله، برای تعداد ۲۱۶ هزار و ۸۹۲ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای ۴۶ هزار و ۴۶ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۱۲ میلیون ریال برای تأمین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شمارهملی سرپرست خانوار کارسازی (شارژ) شده که اقلام سبد تعیینشده در کلیه فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است.
وی گفت: درضمن، هر خانوار میتواند طی مهلت یک ماهه از تاریخ اعتبار تخصیص یافته برای خرید اقلام مشخص شده اقدام کند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه کودکان و همچنین ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.
وی در پایان گفت: خانوارهای با وسع پایین که فکر میکنند کودکشان دچار سوءتغذیه است باید به خانه بهداشت محل سکونت مراجعه نمایند تا بعد از پایش وزن، قد و توده بدنی اگر در هر کدام مشکلی داشتند در سامانه وزارت بهداشت ثبت نمایند و برای دورههای بعدی مشمول طرح شوند.