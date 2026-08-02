بازگشت ۱.۸ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، از بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور خبر داد. وی با اشاره به ثبت بیشترین آمار تردد در مرز مهران و کاهش زمان ایستایی زائران به ۴ ثانیه با سامانه «سجاد»، از کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «احمدرضا رادان »فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین، از بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور خبر داد.
وی گفت: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور راهی عتبات عالیات شدهاند که مرز مهران با ثبت یک میلیون و ۴۰۰ هزار خروج و ۷۰۰ هزار ورود، بیشترین سهم تردد زائران اربعین را به خود اختصاص داده است.
سردار رادان همچنین از کاهش زمان ایستایی زائران در پایانههای مرزی به حدود چهار ثانیه با راهاندازی سامانه «سجاد» و هماهنگی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: پیشبینی روند بازگشت زائران از طریق سامانه «سماح»، امکان برنامهریزی و تأمین ناوگان حملونقل را فراهم کرده است.
وی با اشاره به ثبت ۵۲ میلیون تردد در مرزهای هفتگانه کشور از ابتدای ماه محرم تاکنون، افزود: با وجود افزایش حجم سفرها، تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.
سردار رادان علت اصلی حوادث منجر به فوت را خستگی و خوابآلودگی رانندگان عنوان کرد و از زائرانی که با خودروی شخصی سفر میکنند خواست پیش از ادامه مسیر بازگشت، استراحت کافی داشته باشند.