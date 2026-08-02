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استاندار تهران:

توسعه همکاری استانداری تهران و دانشگاه صنعتی شریف

توسعه همکاری استانداری تهران و دانشگاه صنعتی شریف
کد خبر : 1821668
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استاندار تهران بر توسعه همکاری علمی و اجرایی میان استانداری تهران و دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد و گفت: تلفیق ظرفیت دانشگاه با تجربه اجرایی مدیریت استان باید به ارائه راهکارهای عملیاتی برای چالش‌های آب، انرژی، گردوغبار و هوشمندسازی پایتخت منجر شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشست با رئیس و مسئولان دانشگاه صنعتی شریف که با هدف بررسی مسائل این دانشگاه و زمینه‌های همکاری مشترک برگزار شد، اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه اجرایی باید از سطح گفت‌وگو فراتر رفته و به تعریف پروژه‌های مسئله‌محور و قابل اجرا منتهی شود.

وی با بیان اینکه تهران را نمی‌توان با شیوه‌های سنتی اداره کرد، افزود: مقرر شد همکاری‌ها در قالب تفاهم‌نامه و نشست‌های مشترک کارشناسی دنبال شود تا ظرفیت علمی دانشگاه صنعتی شریف در حوزه‌های آب، برق، گاز، انرژی و گردوغبار در اختیار مدیریت استان قرار گیرد.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه دانشگاه صنعتی شریف باید به الگوی مدیریت مصرف انرژی تبدیل شود، گفت: سامانه‌های ایجادشده برای پایش مصرف ساختمان‌های دانشگاه، ظرفیت مناسبی برای طراحی الگویی قابل تعمیم به دیگر دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاست و استانداری نیز در اصلاح تجهیزات و اجرای طرح‌های کاهش مصرف همکاری خواهد کرد.

معتمدیان با اشاره به برنامه‌های استان تهران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تجهیز یک‌هزار و 200 مدرسه و 700 مسجد به سامانه‌های خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که در کنار کاهش مصرف، به فرهنگ‌سازی و افزایش تاب‌آوری کمک می‌کند. همچنین با اجرای برنامه تعویض موتور کولرهای آبی در تهران، می‌توان طی دو سال حدود یک‌هزار و 500 مگاوات برق صرفه‌جویی کرد.

وی در ادامه، گزارش خسارت‌های واردشده به دانشگاه در حملات اخیر را بررسی و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی برای بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

معتمدیان همچنین از آمادگی استانداری برای کمک به رفع خسارت‌ها و آماده‌سازی فضاهای دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و دستور داد تأمین منابع مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ملی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

استاندار تهران همچنین بر تسریع در تکمیل خوابگاه متأهلی دانشگاه با پیشرفت حدود 30 درصد، تداوم تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های موجود و پیگیری تأمین 30 تا 40 میلیارد تومان اعتبار برای اقدامات عمرانی تأکید کرد.

معتمدیان در پایان خواستار حمایت از صندوق اشتغال و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه از طریق تسهیلات بانکی شد و گفت: این همکاری باید ضمن کمک به حل مسائل تهران، به تقویت فعالیت‌های فناورانه، تبدیل دانش به محصول و اشتغال دانش‌آموختگان منجر شود.

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