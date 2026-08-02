رئیس سازمان محیط زیست:
موضوع تالاب هامون را در سطح کلان و ملی پیگیری میکنیم
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تالاب هامون فقط یک مسئله استانی نیست بلکه آن را بهعنوان یک موضوع کلان و ملی در حوزه محیط زیست پیگیری میکنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری روز یکشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه سیستان و بلوچستان که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تالاب هامون بهعنوان یکی از مسائل مهم محیط زیستی کشور در نخستین جلسه ستاد مدیریت و هماهنگی تالابهای کشور در دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در نخستین جلسه ستاد مدیریت و هماهنگی تالابهای کشور که بر اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها و با ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود، موضوع هامون مورد بررسی قرار گرفت که نشاندهنده اهمیت این تالاب برای دولت است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: اقدامات متعددی برای پیگیری مسائل این تالاب در حال انجام است، البته بخش عمدهای از مسائل هامون به موضوعهای مرتبط با خارج از مرزها بازمیگردد که از طریق وزارت امور خارجه پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: در کنار پیگیریهای مرتبط با مسائل فرامرزی، مدیریت منابع آب و توجه به حقابه تالابها از موضوعات مهم مورد مطالبه سازمان حفاظت محیط زیست است.
انصاری با اشاره به بازدید اخیر از منطقه سیستان اظهار کرد: موضوع مدیریت مصرف منابع آب و استفاده از ظرفیت سیلابهای واردشده به منطقه از مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت و از پیگیریهای انجام شده برای اختصاص حقابه استان سیستان و بلوچستان قدردانی میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با گرامیداشت یاد شهدای کشور و محیطبانانی که جان خود را در راه حفاظت از طبیعت از دست دادهاند، گفت: سیستان و بلوچستان از استانهای دارای ظرفیتهای ویژه در حوزههای تاریخی، فرهنگی، جغرافیای سیاسی و محیط زیستی است.
انصاری افزود: دسترسی به آبهای آزاد، سواحل مکران، پروژههای ارتباطی و وجود گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری، ظرفیتهای کمنظیری برای این استان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در کنار این ظرفیتها، کشور طی چند دهه گذشته با کمتوجهی به مسائل محیط زیستی مواجه بوده که نتیجه آن بروز مشکلات متعدد در این حوزه است و بخشی از این چالشها در سیستان و بلوچستان نیز دیده میشود.
وی با اشاره به سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: این سیاستها در ۱۵ بند، مهمترین سند بالادستی و نقشه راه کشور در حوزه محیط زیست بهشمار میرود و باید مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژهای به مسائل محیط زیستی دارد، گفت: رئیسجمهور بارها بر توسعه پایدار تاکید کردهاند؛ توسعهای که محیط زیست در متن و محور آن قرار داشته باشد تا بتوان طبیعت و سرزمین را برای نسلهای آینده حفظ کرد.
وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل توسعه قرار ندارد بلکه رویکرد این سازمان توسعه پایدار است به این معنی که توسعه صنعتی، کشاورزی و سایر فعالیتها باید متناسب با ظرفیت زیستی (اکولوژیک) هر منطقه انجام شود.
انصاری ادامه داد: محدودیت منابع آب و نحوه بارگذاریهای صنعتی و کشاورزی باید به گونهای مدیریت شود که با شرایط محیط زیستی مناطق سازگار باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاثیر تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب در بروز برخی مشکلات محیط زیستی عنوان کرد: باید با برنامهریزی در حوزه مدیریت منابع آبی، توسعه بازچرخانی آب، استفاده از ظرفیت تصفیه فاضلاب و روشهای غیرمتعارف تامین آب، برای کاهش فشار بر منابع طبیعی اقدام شود.