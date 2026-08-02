به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جعفر میعادفر، رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین، با تشریح آخرین وضعیت خدمات حوزه سلامت به زائران اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات در اول مردادماه ۱۴۰۵ تاکنون، پوشش کامل ۶ پایانه مرزی مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین در کنار محورهای منتهی به مرزهای غربی برقرار بوده است.

وی با بیان اینکه مجموع خدمات سلامت ارائه‌شده در این مدت به یک‌میلیون و ۵۴۴ هزار و ۹۸۱ مورد رسیده است، افزود: از این میزان، ۱۳۶ هزار و ۷۹۲ مورد خدمات درمانی و پیش‌بیمارستانی، یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۰۲ مورد خدمات بهداشتی و پیشگیری و ۱۴۸ هزار و ۸۷ مورد نیز خدمات آموزشی بوده است.

دکتر میعادفر ادامه داد: در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی، ۷۵ هزار و ۵۰۹ نفر ویزیت شدند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۶۸ نفر به مراکز درمانی اعزام و ۶۴ هزار و ۸۴۱ نفر نیز در محل درمان شدند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین تصریح کرد: همچنین ۹۴ مصدوم و بیمار از کشور عراق در چهار مرز غربی پذیرش شدند که ۶۵ نفر پس از درمان ترخیص و ۲۹ نفر بستری شدند و در این میان فوتی گزارش نشده است.

او با اشاره به خدمات مرتبط با گرمازدگی گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۴۱۸ نفر در این زمینه خدمات دریافت کرده‌اند که ۶ هزار و ۷۰۵ نفر در محل درمان و ۱۲ هزار و ۷۱۳ نفر نیز سرم‌درمانی شدند.

وی افزود: در مراکز درمانی نیز ۳۱ هزار و ۹۸۸ نفر پذیرش و از این تعداد، ۲۸ هزار و ۶۸۳ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ترخیص و ۳ هزار و ۳۰۵ نفر بستری شدند. همچنین ۱۴۹ مورد عمل جراحی و ۲۲۱ مورد انتقال به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شده است.

میعادفر با اشاره به فعالیت مراکز جامع سلامت تصریح کرد: در این مراکز ۲۷ هزار و ۹۲۰ نفر مراجعه داشته‌اند که برای ۲۷ هزار و ۷۶۸ نفر درمان سرپایی انجام و ۱۵۲ نفر به بیمارستان اعزام شدند. علاوه بر این، ۲ هزار و ۶۵۴ مورد خدمات دندان‌پزشکی، ۶ هزار و ۷۴۶ مورد تزریقات و پانسمان و ۳ هزار و ۶۵۰ مورد خدمات آزمایشگاهی نیز ارائه شده است.

او در ادامه از پایش مستمر بیماری‌های واگیر در ایران و عراق خبر داد و گفت: در ایران یک‌میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۷۳ نفر و در عراق ۱۶ هزار و ۷۶۴ نفر تحت پایش بیماری‌های واگیر قرار گرفتند. همچنین ۱۲ هزار و ۵۶۱ دوز واکسن تزریق و ۵ هزار و ۱۸۱ سندرم در ایران و یک‌هزار و ۸۸۴ سندرم در عراق شناسایی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت محیط، آموزش و خدمات پیشگیرانه اظهار کرد: ۳۳ هزار و ۹۴۴ مورد بازرسی سلامت محیط و کار در ایران انجام شده، ۲۳ هزار و ۳۹۴ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و ۲ هزار و ۳۵۵ مورد نمونه‌برداری از آب و مواد غذایی انجام شده است.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با اشاره به خدمات حوزه خون و آزمایشگاه گفت: ۶۲ هزار و ۸۶ واحد خون اهدا شده و نیاز مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی به‌طور کامل پاسخ داده شده است. همه ظرفیت‌های نظام سلامت برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی (ع) بسیج شده و این خدمات تا پایان مراسم با همین قوت ادامه خواهد داشت.

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