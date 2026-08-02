خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایتمندی بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار

رضایتمندی بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار
کد خبر : 1821628
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بازرسی کل فراجا گفت: بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار رضایت داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، سردار "مهدی معصوم بیگی" افزود: بازرسی فراجا تحت عنوان قرارگاه یاسر و پیش از ماموریت اربعین فعالیت خود را در استان‌های هدف آغاز و در هر مرزی که شاهد تردد زوار هستیم تیم‌هایی مستقر شدند.

وی هدف از استقرار تیم‌های بازرسی در پایانه‌های مرزی را تسهیل خدمات رسانی به زوار و رفع نواقص و مشکلات احتمالی عنوان کرد و گفت: آنچه که تا امروز شاهد آن بوده‌ایم اجرای درست وظایف و ماموریت‌های محوله در اربعین بوده است.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه چه در مرز خسروی و چه در دیگر مرز‌های کشور هیچ مانعی در اجرای ماموریت اربعین وجود نداشته است، افزود: خدمات لازم به زوار در بخش‌های مختلف در حال ارائه بوده و فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان‌ها نیز با جدیت و شبانه روز پای کار بوده‌اند که جای قدردانی دارد.

رئیس بازرسی کل فراجا همچنین با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، گفت: امنیت محور‌های محل تردد زائران تامین و تیم‌های پلیس راه و راهور در کنار ماموران انتظامی و امنیتی شبانه روز حضور دارند تا زوار در سلامت کامل به شهر و دیار خود بازگردند.

وی همچنین با اشاره به رضایتمندی بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات پلیس به زوار در ایام ماموریت اربعین، گفت: این حجم بالای رضایتمندی به خوبی نشان می‌دهد همکاران ما با جان و دل برای خدمت و جلب رضایت زائران امام حسین (ع) تلاش می‌کنند.

سردار معصوم بیگی در پایان ابراز امیدواری کرد موفقیت همکاران در اجرای وظایف محوله ماموریت اربعین تا پایان ادامه یابد و زائران گرامی نیز پلیس را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل