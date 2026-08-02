خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان فرار موتورسوار گردنبندقاپ در بزرگراه صدر

پایان فرار موتورسوار گردنبندقاپ در بزرگراه صدر
کد خبر : 1821614
لینک کوتاه کپی شد.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک گردنبندقاپ سابقه‌دار پس از تعقیب و گریز در محدوده بزرگراه صدر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ خلیل لطفی، سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت، اعلام کرد: مأموران تیم عملیات کلانتری ۱۰۱ تجریش هنگام گشت‌زنی در محدوده بزرگراه صدر و ورودی بزرگراه مدرس، به راکب یک موتورسیکلت آبی‌رنگ با پلاک مخدوش که صورت خود را پوشانده و کلاه نقاب‌دار بر سر داشت، مشکوک شدند.

به گفته وی، مأموران پس از صدور دستور ایست، با بی‌توجهی راکب مواجه شدند و متهم با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد. در ادامه، عملیات تعقیب و گریز آغاز شد و مأموران در محدوده ورودی بلوار کاوه موفق شدند موتورسیکلت را متوقف کرده و راکب را دستگیر کنند.

بررسی سوابق متهم نشان داد وی سابقه چندین فقره قاپ‌زنی و تحمل حبس به همین اتهام را در پرونده خود دارد. پس از انتقال متهم به کلانتری، تحقیقات تکمیلی آغاز شد.

در ادامه بررسی پرونده‌های سرقت اخیر، مشخص شد این فرد در تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاری با استفاده از همین موتورسیکلت، گردنبند یک زن را به سرقت برده است. شاکی پرونده نیز با حضور در کلانتری و انجام مواجهه حضوری، متهم را به‌عنوان سارق شناسایی کرد.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: پس از تشکیل پرونده، متهم با دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات تخصصی، شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف دیگر شکات، در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

پلیس از شهروندان خواست برای کاهش احتمال وقوع سرقت‌های قاپ‌زنی، از استفاده آشکار از طلا و زیورآلات گران‌قیمت در معابر عمومی خودداری کنند و هنگام استفاده از تلفن همراه یا حمل کیف در کنار خیابان، نسبت به تردد موتورسیکلت‌های ناشناس هوشیار باشند.

همچنین در صورت مشاهده موتورسیکلت با پلاک مخدوش یا رفتارهای مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. پلیس همچنین توصیه کرد در ساعات خلوت از تردد انفرادی در معابر کم‌رفت‌وآمد خودداری شود و در صورت وقوع سرقت، مشخصات ظاهری سارق، وسیله نقلیه و مسیر فرار در سریع‌ترین زمان ممکن به مأموران اعلام شود.

شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات درباره سارقان و افراد تحت تعقیب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل