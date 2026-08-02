کسانی که خواهان ادامه جنگ هستند، برنامه خود را برای اداره کشور ارائه کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی امروز در نشستی خبری با موضوع انتخاب جوان سال، در پاسخ به پرسش ما مبنی بر اینکه بسیاری از جوانان کشور درباره برگزاری چنین رویدادهایی تردید دارند و به این برنامه‌ها باور ندارند، گفت: اعتقاد داریم همه جریان‌ها و افراد باید منافع ملی را خط قرمز سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهند، نه منافع گروهی، حزبی و سیاسی و این مسئله در فرمایشات رهبر شهید و همچنین مقام معظم رهبری بر اتحاد و حمایت از سران سه قوه تأکید ویژه شده است.

وی افزود: هیچ جنگی خوب نیست و همه می‌دانیم که جنگ در هر نقطه‌ای از جهان رخ دهد، بهتر است اتفاق نیفتد. در عین حال، هیچ جنگی همیشگی نیست و هر جنگی سرانجام به آتش‌بس می‌رسد، اما مهم آن است که این آتش‌بس و تفاهم، بیشترین منافع ملی را برای کشور به همراه داشته باشد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه دولت و شخص رئیس‌جمهور در این دو سال مظلوم واقع شدند، افزود: تفاهمی که با حمایت حاکمیت و امضای رئیس‌جمهور انجام شد، در شرایط فعلی بهترین وضعیت را برای کشور رقم زد، اما متأسفانه به جامعه این‌گونه القا شد که ایران تسلیم شده یا شکست خورده است؛ در حالی که این برداشت‌ها نادرست بود و دولت در این زمینه مظلوم واقع شد.

رحیمی گفت: اگر هدف، امیدآفرینی بود، این تفاهم بیشترین منافع را برای کشور تأمین کرده بود. کافی است ببینیم چه کسانی از این تفاهم ناراضی بودند؛ سلطنت‌طلبان، منافقین و رژیم صهیونیستی. همین موضوع نشان می‌دهد که منافع ملی کشور حفظ شده است. با این حال، برخی خواسته یا ناخواسته در مسیر دشمنان نظام و انقلاب حرکت کردند و ناامیدی را در جامعه گسترش دادند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه تصریح کرد: با وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و تورم موجود باید به توسعه کشور فکر کنیم. کسانی که خواهان ادامه جنگ هستند، باید برنامه خود را برای اداره کشور ارائه کنند. اگر جنگ ادامه پیدا کند، با این نرخ تورم، جوانان چه خواهند کرد؟ باید برنامه عملیاتی و اقتصادی ارائه شود؛ زیرا بدون تحقق رشد اقتصادی، مشکلات کشور هر روز بیشتر خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: صنایع مادر کشور به بازسازی و اورهال نیاز دارند و اگر این روند بدون دستیابی به صلحی پایدار ادامه یابد، شرایط مطلوبی نخواهیم داشت. نباید در این زمینه تعارف کرد. اگر آینده جوانان برای ما اهمیت دارد، باید بتوانیم به صلحی پایدار برسیم. اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشود و شرایط محاصره اقتصادی ادامه یابد، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه ما هرگز سخن از تسلیم شدن نمی‌گوییم، خاطرنشان کرد: همان جوانانی هستیم که وقتی ترامپ تهدید کرد زیرساخت‌های ایران را هدف قرار می‌دهد، مقابل نیروگاه‌ها و پل‌ها زنجیره انسانی تشکیل دادیم و اعلام کردیم که برای ایران جان خود را نیز فدا می‌کنیم؛ زیرا ایران خانه ماست.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: برای آینده ایران باید همه با هم متحد باشیم و اختلافات حزبی و سیاسی را کنار بگذاریم. متأسفانه امروز جریانی در جامعه به دنبال خسته کردن دولت و زمین زدن آن است و اتحاد را تضعیف می‌کند، در حالی که اتحاد شرط موفقیت کشور است و هر اقدامی برخلاف این مسیر، برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است.

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