تردد زائران اربعین از مرز۳ میلیون نفر گذشت/ ۱۱ فوتی و ۱۰۹ مجروح در حوادث رانندگی
همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی و ورود زائران به روزهای اوج بازگشت، پلیس راهور فراجا با استقرار کامل نیروهای عملیاتی در محورهای منتهی به مرزهای کشور، مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران را در اولویت قرار داده است. طرح ویژه ترافیکی اربعین از ابتدای ماه صفر، مصادف با 25 تیرماه، آغاز شده و اکنون وارد حساسترین مرحله خود یعنی مدیریت سفرهای بازگشت شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح تا پایان روز 10 مرداد، بیش از 3 میلیون و 74 هزار نفر از مرزهای کشور عازم عتبات عالیات شدهاند و تاکنون 1 میلیون و 627 هزار نفر نیز پس از زیارت به کشور بازگشتهاند. همچنین در روز 10 مرداد، حدود 127 هزار نفر از کشور خارج و 344 هزار نفر از طریق مرزهای زمینی وارد کشور شدهاند که بیانگر آغاز روند اصلی بازگشت زائران است.
وی با اشاره به سهم مرزهای مختلف در جابهجایی زائران افزود: مرز مهران همچنان با اختصاص حدود 46 درصد از کل ترددهای خروجی، پرترددترین و مهمترین مرز اربعینی کشور است. همچنین استانهای تهران، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین سهم اعزام زائران به مرزهای اربعینی را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با بیان اینکه الگوی سفرهای اربعین همچنان بر پایه حملونقل زمینی است، گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد 97 درصد زائران از مرزهای زمینی و تنها 3 درصد از طریق مرزهای هوایی به عراق سفر کردهاند و در مسیر بازگشت نیز همین الگو تداوم داشته و 97 درصد زائران از مرزهای زمینی وارد کشور شدهاند.
سرهنگ شکیبایی ادامه داد: رصد ساعتی ترددها نشان میدهد مرز مهران در بازه زمانی 6:00 تا 9:00 صبح بیشترین حجم حضور زائران را به خود اختصاص میدهد، در حالی که مرز شلمچه از ساعت 18:00 تا 24:00 با بیشترین تراکم تردد مواجه است. همچنین مرزهای چذابه و خسروی نیز در ساعات عصر و شب با افزایش محسوس مراجعات زائران روبهرو هستند که این موضوع ضرورت توزیع مناسب سفرها و مدیریت هوشمند ترافیک در مرزهای کشور را دوچندان میکند.
وی درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه در استانهای مرزی نیز اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح تاکنون بیش از 906 هزار وسیله نقلیه وارد محدوده مرزهای اربعینی شده که از این تعداد 833 هزار دستگاه خودروهای سواری و وانت بودهاند. در حال حاضر نیز استان ایلام با ثبت بیش از 82 هزار وسیله نقلیه، بیشترین میزان انباشت خودرو را در میان استانهای مرزی به خود اختصاص داده است.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به وضعیت تصادفات جادهای زائران خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تا پایان روز 10 مرداد، 109 نفر در حوادث رانندگی مجروح و 11 نفر نیز جان خود را از دست دادهاند. از زائران درخواست میکنیم در مسیر بازگشت، با پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی، پلیس را در تأمین ایمنی و سلامت سفرهای اربعینی همراهی کنند.