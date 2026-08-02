به گزارش ایلنا، محسن هرمزی معاون شهردار تهران، درباره اقدامات در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اظهار کرد: با فرارسیدن ایام عزاداری اباعبدالله(ع) معاونت حمل و نقل و ترافیک به منظور رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی تمهیدات ویژه ای را در ۳ بخش مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی در نظر گرفته است.

به گفته معاون شهردار تهران، خدمات‌دهی مترو، تاکسی و اتوبوس در ایستگاه‌ها و مسیرهای ویژه مراسم اربعین، رایگان است.

خدمات‌رسانی ویژه ناوگان اتوبوسرانی تهران در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی

هرمزی با اشاره به ناوگان اتوبوسرانی گفت: هم‌زمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در روز -سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵- ناوگان شرکت واحد با به‌کارگیری حداکثر ظرفیت عملیاتی، خدمات حمل‌ونقل عمومی ویژه‌ای را به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه خواهد کرد. بر این اساس پس از پایان مراسم، اتوبوس‌های شرکت واحد از مبادی تعیین‌شده، نسبت به انتقال شهروندان به مقاصد مختلف شهر اقدام خواهند کرد.

معاون شهردار تهران در تشریح مبادی در نظر گرفته شده برای خدمت رسانی اتوبوسرانی به شهروندان این ۱۸محور را این چنین برشمرد:

۱. مبدأ: فدائیان اسلام، تقاطع فرزانه مقصد: مترو کیانشهر

۲. مبدأ: فدائیان اسلام، تقاطع پروین اعتصامی مقصد: مترو دولت‌آباد

۳. مبدأ: تقاطع خیابان فدائیان اسلام و خیابان غیبی مقصد: مترو جوانمرد قصاب

۴. مبدأ: تقاطع خیابان فدائیان اسلام و بزرگراه شهید کریمی (غرب)، حدفاصل چهارراه چشمه‌علی تا خیابان شهید رجایی مقصد: مترو جوانمرد قصاب

۵. مبدأ: خیابان آستانه، پارکینگ تره‌بارمقصد: مترو شهرری

۶. مبدأ: تقاطع خیابان فدائیان اسلام و بزرگراه شهید کریمی (شرق)، حدفاصل خیابان فدائیان اسلام تا بزرگراه امام علی (ع) مقصد: پایانه خاوران

۷. مبدأ: خیابان فدائیان اسلام، حدفاصل تقاطع پیلغوش تا سه‌راه ورامین (مسیر جنوب به شمال) مقصد: دولت‌آباد، کیانشهر و میدان خراسان

۸. مبدأ: خیابان مدرس، حدفاصل میدان مدرس تا میدان هادی ساعی مقصد: میدان راه‌آهن و نازی‌آباد

۹. مبدأ: خیابان شهرداری و خیابان دکتر کریمان، حدفاصل میدان هادی ساعی تا خیابان شهید رجایی مقصد: باقرشهر

۱۰. مبدأ: جاده ورامین، حدفاصل میدان معلم تا سه‌راه ورامین مقصد: دولت‌آباد، خاوران، کیانشهر، میدان شوش و میدان خراسان

۱۱. مبدأ: پارکینگ زمین خاکی روبه‌روی فرمانداری مقصد: میدان راه‌آهن، پایانه خاوران، کیانشهر، دولت‌آباد، نازی‌آباد، ابوذر، آزادی، یافت‌آباد و شادآباد

۱۲. مبدأ: خیابان سلمان فارسی، از میدان سلمان فارسی تا میدان امام هادی (ع) مقصد: کهریزک و باقرشهر

۱۳. مبدأ: خیابان کمیل (از میدان فرمانداری به سمت شمال تا میدان نماز) و خیابان دستواره (از میدان مادر به سمت جنوب) مقصد: مترو جوانمرد قصاب

۱۴. مبدأ: میدان شهرری (خیابان جاده قم، میدان فرمانداری و مترو شهرری) مقصد: مترو شهرری، میدان فرمانداری، خط ویژه جاده قم و میدان شهرری

۱۵. مبدأ: میدان معلم، حدفاصل پل عبدالرحمان صوفی تا پیش از میدان معلم (مسیر شرق به غرب) مقصد: ورامین

۱۶. مبدأ: میدان معلم، پشت اتوبوس‌های ورامین (مسیر غرب به شرق تا شیرینی‌فروشی پارت) مقصد: ورامین

۱۷. مبدأ: خیابان سلمان فارسی، مقابل ساختمان‌های ایرانیت و روبه‌روی سپاه حضرت عبدالعظیم (ع) مقصد: ورامین

۱۸. مبدأ: میدان شوش، شوش غربی، ایستگاه مترو راه‌آهن مقصد: مترو راه‌آهن، شوش غربی، میدان شوش

معاون شهردار تهران درباره نحوه فعالیت شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه نیز توضیحاتی ارائه کرد.

وی در توضیح بیشتر افزود: فعالیت همه خطوط هفت‌گانه مترو از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز می‌شود و با حداکثر ظرفیت ادامه خواهد داشت. طبق اعلام این شرکت، خطوط ۱، ۲ و ۶ به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای اصلی مراسم، بیشترین نقش را در انتقال مسافران خواهند داشت. همچنین وضعیت ایستگاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و در صورت افزایش تقاضا یا تراکم جمعیت مسافری، قطارهای فوق‌العاده برای تسهیل تردد و ارائه خدمات بهتر اعزام خواهند شد.

وی در ادامه پیرامون خدمت‌رسانی سازمان تاکسیرانی در مراسم جاماندگان تصریح کرد: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز ۲۰۰ دستگاه ون را برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم پیش‌بینی کرده است. فعالیت این ۲۰۰ دستگاه از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد و به صورت رایگان است.

هرمزی درباره محورهای خدمت‌رسانی سازمان تاکسیرانی گفت: محور شماره یک: میدان قشقائی- مترو شهرری، محور شماره دو: خیابان امام حسین(ع) تقاطع فدائیان اسلام- تا مترو جوانمرد قصاب، محور شماره سه: بزرگراه شهید کریمی تقاطع فدائیان اسلام- تا مترو جوانمرد قصاب، محور شماره چهار: میدان آیت الله مدرس(ضلع غرب حرم)- مترو شهرری، محور شماره پنج: تقاطع فدائیان اسلام- شهید غیبی تا مترو جوانمردقصاب و محور شماره شش: میدان قشقائی- ایستگاه راه آهن شهرری را شامل می شود.