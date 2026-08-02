تا واریز قطعی، کالا را تحویل ندهید

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی با اشاره به معاملات انجام‌شده در سایت‌ها و پلتفرم‌های واسط مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: فروشندگان نباید تنها بر اساس تصویر یک رسید بانکی اقدام به تحویل کالا کنند، چراکه این رسیدها به‌راحتی قابل جعل و دستکاری هستند.