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انسداد شبانه مسیر شمال به جنوب تونل توحید

انسداد شبانه مسیر شمال به جنوب تونل توحید
کد خبر : 1821507
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مسیر شمال به جنوب تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، بامداد دوشنبه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح مسدود خواهد بود.

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد مسیر شمال به جنوب تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، امشب یکشنبه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روز دوشنبه مسدود می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، رانندگان می‌توانند در مدت اجرای این عملیات از مسیر جایگزین کنارگذر بزرگراه چمران به سمت میدان توحید و خیابان آزادی تردد کنند.

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