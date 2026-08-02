انسداد شبانه مسیر شمال به جنوب تونل توحید
مسیر شمال به جنوب تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، بامداد دوشنبه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح مسدود خواهد بود.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد مسیر شمال به جنوب تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، امشب یکشنبه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روز دوشنبه مسدود میشود.
بر اساس این اطلاعیه، رانندگان میتوانند در مدت اجرای این عملیات از مسیر جایگزین کنارگذر بزرگراه چمران به سمت میدان توحید و خیابان آزادی تردد کنند.