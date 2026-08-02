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برگزاری ۱۲۰ نشست مرزی با عراق برای تسهیل تردد و امنیت زائران

برگزاری ۱۲۰ نشست مرزی با عراق برای تسهیل تردد و امنیت زائران
کد خبر : 1821457
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فرمانده مرزبانی فراجا از برگزاری ۱۲۰ نشست مرزی با کشور عراق برای تسهیل تردد و امنیت زائران در مرزها خبر داد.

به گزارش ایلنا  از    پلیس، سردار "علی اکبر جاویدان" در برنامه تلویزیونی پیاده تا عرش به نقش مرزبانی در تامین امنیت مرزها اشاره کرد و گفت: امنیت پایدار در مرزهای کشور برقرار است و همکاران ما در مرزبانی در کنترل 8755 کیلومتر از مرزها ایفای نقش دارند و در سطح آمادگی عملیاتی بالایی قرار دارند تا پاسدار مرزهای عزت و شرف جمهوری اسلامی ایران باشند.

وی ادامه داد: مرزبانی یکی از ارگان های نیروهای مسلح است که در کنگره عظیم اربعین نقش دارد و این مهم رسالت ما را سنگین تر می کند، مرزبانی با بهره گیری از تجهیزات نوین اپتیکی و نیروی انسانی مومن و متخصص در این ماموریت در خدمت زائران قرار گرفته است.

سردار جاویدان با اشاره به نقش دیپلماسی مرزی در تسهیل تردد زائران، گفت: هماهنگی و تعامل با مرزبانی کشور عراق به صورت لحظه ای صورت می پذیرد و تردد زائران مطلوب و با کرامت است.

فرمانده مرزبانی انتظامی گفت: امنیت پایانه های مرزی و ارتباط با همتایان کشور مقابل بر عهده عزیزان مرزبانی است و ما با هماهنگی و تعامل مطلوب؛ بیش از 120 نشست مرزی در راستای کنگره عظیم اربعین و تامین امنیت زائران داشتیم.

وی به تاکید رهبر شهید مبنی بر تردد ایمن، سهل و ارزان زائران اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: امروز سربازان ولایت در مجموعه مرزبانی و انتظامی این تدبیر را اجرایی کردند و شاهد تردد ایمن، سهل و ارزان زائران در مرزها برای شرکت در کنگره بزرگ و معنوی اربعین هستیم.

سردار جاویدان تاکید کرد: لبخند رضایت مندی زائران در سطح بالایی بود و این عزیزان در امنیت و خاطر کامل این سفر را طی می کنند.

این مقام ارشد در بخش پایانی سخنان خود از همه ارگان های و سازمان های دخیل در مأموریت اربعین تقدیر و تشکر کرد.

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