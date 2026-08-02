تدابیر ویژه پلیس برای تأمین امنیت اموال زائران اربعین
پلیس آگاهی فراجا از تدابیر ویژه و هوشمندانه پلیس برای تأمین امنیت اموال زائران اربعین خبر داد و گفت: آمار سرقت با فعالسازی سامانههای تحلیل داده در مرزها به حداقل ممکن رسیده است.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار محمد قنبری افزود: با توجه به شلوغی و ازدحام جمعیت زائران در همه مرزها، احتمال حضور افراد سودجو برای سرقت از اموال مردم و عمومی وجود داشت که برای این مسئله، تمهیدات پیشگیرانه جامعی از سوی پلیس آگاهی از شهرهای مبدا تا مقصد اندیشیده شده است.
وی درباره اقدامات میدانی، خاطرنشان کرد: گشتزنی در اطراف پارکینگها برای پیشگیری از سرقت خودرو تشدید شده و هماهنگیهای لازم با یگانهای مربوط صورت پذیرفته است. امسال با بهرهگیری حداکثری از سامانههای هوشمند کنترل مجرمان، اشراف کاملی بر تردد خودروهای سارقان و سایر حرکات و سکنات آنها در طول مسیر داریم.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه سامانههای تحلیل داده در همه مرزها برای کنترل جرایم فعال شده است، ادامه داد: با این اقدامات و تأثیر فضای معنوی اربعین به عنوان عاملی بازدارنده، آمار سرقت نسبت به سالهای گذشته در حداقل ممکن قرار دارد.
سردار قنبری در باره یک ابتکار ویژه پلیسی، گفت: جامعه هدف ماموران پلیس، سارقانی بودند که احتمال میدادیم در مرزها حضور یابند و در بین زوار دست به سرقت بزنند که مشخصات این افراد در سامانهها بارگذاری شد و به محض حضور در پایانه، همکاران ما از حضور آنها مطلع میشدند. امسال تعهدنامههای قبلی را به «میثاقنامه» تبدیل کردیم تا این افراد با اباعبدالله الحسین(ع) عهد ببندند که در مسیر رفت و برگشت مرتکب جرم نشوند که این اقدام، بدیع و بیسابقه بوده است.
این مقام ارشد انتظامی با اعلام آمار بالای کشف جرایم، خاطرنشان کرد: از سرقتهای اندکی که در بین زائران صورت پذیرفته، ۹۵ درصد آن کشف و اموال بلافاصله به صاحبانشان تحویل شده است همچنین با استفاده از دادهها، برخی سارقان که اموال مسروقه از سایر استانها را همراه داشتند، در پایانههای مرزی شناسایی و اموال به استانهای مبدأ بازگردانده شد.
سردار قنبری با قدردانی از همراهی مردم به زائران توصیه کرد: پلیس آگاهی و سایر همکاران را از خود بدانند و به آنها اعتماد کامل داشته باشند. با توجه به ازدحام جمعیت و احتمال غفلت، زائران مراقب اشیای قیمتی، وجوه نقد و گوشیهای همراه خود باشند و بدانند که در آن سوی مرز نیز پلیس عراق برخورد شدیدی با مجرمان خواهد داشت.
وی در هشدار به مجرمان گفت: چشمان هوشیار پلیس در همه مجموعه انتظامی خصوصاً پلیس آگاهی بیدار است و اگر دست از پا خطا کنند، در چنگال قانون گرفتار و مجازات خواهند شد. به حمدالله اهمیت امنیتی بسیار خوبی در همه مرزها وجود دارد و این امنیت پایدار تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد یافت.