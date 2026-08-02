تشریح رویکردهای نوین مدیریت بحران در جهان

وی با معرفی بخشی از پروژه‌های شاخص سازمان، از جمله سامانه مدل‌سازی ریسک شهر تهران، پروژه مدیریت خطر مناطق، ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه، نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیلاب، شبکه لرزه‌نگاری درون‌گمانه‌ای و طرح جامع پدافند غیرعامل، گفت: این مطالعات با همکاری دانشگاه‌های معتبر کشور انجام شده و باید از مرحله پژوهش عبور کرده و در فرآیندهای شهرسازی، صدور مجوزها، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری مورد استفاده قرار گیرند.

نصیری با تأکید بر اینکه توسعه شهری نباید متوقف شود، افزود: هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای پایدار و مبتنی بر مدیریت ریسک است؛ به گونه‌ای که ضمن استمرار ساخت‌وساز و توسعه، از ایجاد ریسک‌های جدید جلوگیری شود و منابع محدود مدیریت شهری نیز به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که بیشترین نقش را در کاهش مخاطرات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین بر ضرورت تدقیق مطالعات مخاطرات تا مقیاس بلوک و پلاک تأکید کرد و گفت: داده‌های علمی زمانی اثربخش خواهند بود که مبنای تصمیم‌گیری‌های اجرایی قرار گیرند و بتوان از آن‌ها در تعیین اولویت‌های نوسازی، توسعه زیرساخت‌ها، صدور پروانه‌های ساختمانی و توزیع هدفمند اعتبارات استفاده کرد.

در ادامه این نشست، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت انعکاس این مطالعات در اسناد فرادست و طرح‌های توسعه شهری تأکید کرد و گفت: همزمان با بازنگری طرح جامع تهران، فرصت مناسبی فراهم شده است تا این داده‌ها در قالب احکام، ضوابط و استانداردهای اجرایی وارد نظام برنامه‌ریزی شهری شوند.

وی افزود: لازم است نتایج این مطالعات تا مقیاس طراحی شهری، صدور دستور نقشه و پروانه ساختمانی توسعه یابد و با همکاری دستگاه‌های تخصصی به استانداردهای اجرایی تبدیل شود.

به گفته وی، هرچه ارتباط این مطالعات با نظام بودجه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تقویت شود، امکان تحقق شهری تاب‌آورتر و ایمن‌تر نیز افزایش خواهد یافت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین بر تداوم همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از این داده‌ها در حوزه‌هایی همچون گسل‌ها، سیلاب، بافت‌های فرسوده، توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های طراحی شهری می‌تواند به ارتقای کیفیت محیط شهری و کاهش مخاطرات کمک کند.

در پایان این نشست، بر استمرار همکاری‌های مشترک، برگزاری جلسات تخصصی و تبدیل مطالعات علمی به ضوابط و پروژه‌های اجرایی تأکید شد. همچنین دو طرف بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که تصمیم‌گیری‌های شهرسازی باید بیش از گذشته بر مبنای ارزیابی ریسک و داده‌های علمی انجام شود تا ضمن حفظ روند توسعه، تاب‌آوری شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت افزایش یابد.