معاون بینالملل دانشگاه تهران منصوب شد
رئیس دانشگاه تهران، با صدور حکمی، سعید حمزه دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه را به مدت سه سال به عنوان «معاون بینالملل دانشگاه» منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، طی حکمی دکتر سعید حمزه را به سمت «معاون بینالملل دانشگاه تهران» منصوب و بر راهبرد تحول در بینالمللیسازی، توسعه دیپلماسی علمی و ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه تهران تأکید کرد.
بر اساس این حکم معاون بینالملل دانشگاه تهران مأموریت دارد تا با راهبری تحول در فرآیند بینالمللیسازی، گامهای مؤثری در جهت ارتقای مرجعیت علمی کشور و گسترش تعاملات علمی بینالمللی بردارد.
در این حکم بر محورهایی چون تدوین راهبرد جامع بینالمللیسازی، توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی با مراکز معتبر جهانی، جذب نخبگان و دانشجویان بینالمللی، گسترش برنامههای آموزشی و پژوهشی مشترک، تقویت دیپلماسی علمی و کمک به ارتقای جایگاه دانشگاه در نظامهای معتبر رتبهبندی جهانی تأکید شده است.
رئیس دانشگاه تهران همچنین، با اشاره به پایان دوره مسئولیت الهام امینزاده، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، از تلاشهای ارزنده ایشان در مدت تصدی معاونت بینالملل دانشگاه تهران تقدیر و تشکر کرد.