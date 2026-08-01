سهم زنان از اهدای خون باید از ۵ به ۳۰ درصد برسد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر به مناسبت نهم مرداد، روز اهدای خون، با حضور در سازمان انتقال خون ایران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با مدیران و متخصصان سازمان انتقال خون گفت‌وگو کرد.

بهروزآذر با تبریک سالروز تأسیس سازمان انتقال خون و قدردانی از کارکنان این سازمان گفت: حفظ جان مردم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم است و اقداماتی همچون پویش «نه به تصادف»، «همه با هم علیه سرطان»، توسعه انرژی‌های پاک و حمایت از اهدای خون نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری موضوع افزایش مشارکت زنان در اهدای خون از ابتدای دولت چهاردهم اظهار داشت: زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور فعال و مؤثری دارند، اما سهم آنان از اهدای خون کشور همچنان حدود پنج درصد است؛ رقمی که با ظرفیت و میزان مشارکت اجتماعی زنان تناسب ندارد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سال گذشته با امضای تفاهم‌نامه و ابلاغ دستورالعمل به استان‌ها، افزایش مشارکت زنان در اهدای خون در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شد، اما برای ایجاد یک تغییر پایدار، اقدامات اجرایی باید با شناخت دقیق موانع مشارکت زنان همراه شود.

بهروزآذر با اشاره به افزایش قابل توجه اهدای خون زنان در شرایط بحرانی تصریح کرد: بر اساس آمار سازمان انتقال خون، در جریان جنگ اخیر میزان اهدای خون زنان نسبت به دوره قبل 79.5 درصد افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد زنان در شرایطی که ضرورت و تأثیر مشارکت خود را احساس می‌کنند، آمادگی بالایی برای حضور در این عرصه دارند.

وی افزود: این تجربه باید مبنایی برای بررسی دقیق‌تر دلایل پایین بودن سهم زنان در شرایط عادی باشد تا مشخص شود چه عوامل جسمی، ذهنی، فرهنگی یا اطلاع‌رسانی مانع مشارکت مستمر آنان در اهدای خون می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور نگرانی از کاهش آهن و هموگلوبین، ضعف و سرگیجه و برخی باورهای مرتبط با شرایط جسمی زنان را از جمله مسائلی دانست که باید از سوی متخصصان به آنها پاسخ داده شود و خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت زنان بدون پاسخ علمی و قابل اعتماد به این نگرانی‌ها امکان‌پذیر نیست.

بهروزآذر همچنین نقش نظام سلامت در اطلاع‌رسانی درباره اهدای خون زنان را تعیین‌کننده دانست و بیان کرد: مرجع اصلی ارائه اطلاعات در این زمینه باید بدنه تخصصی نظام سلامت باشد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش سهم زنان از اهدای خون یادآور شد: امیدواریم با همکاری سازمان انتقال خون، نظام سلامت و سایر دستگاه‌های مرتبط، سهم زنان از اهدای خون که اکنون حدود پنج درصد است، تا پایان دولت چهاردهم به حداقل 30 درصد افزایش یابد.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد کارکنان نظام سلامت و سازمان انتقال خون در بحران‌های اخیر، عنوان کرد: در روزهای دشوار و بحران‌های اخیر، مجموعه بهداشت و درمان و کارکنان سازمان انتقال خون برای تأمین نیازهای مردم و حفظ جان شهروندان حضوری مسئولانه و مؤثر داشتند.

در پایان این برنامه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از مرکز جامع انتقال خون و بخش‌های مختلف از جمله آزمایشگاه‌ها و واحدهای غربالگری بازدید کرد و در جریان فرآیندهای تخصصی دریافت، آزمایش و آماده‌سازی خون‌های اهدایی قرار گرفت.