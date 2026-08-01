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بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از کانون‌های بحرانی ماسه‌های بادی روستای کهک سیستان

بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از کانون‌های بحرانی ماسه‌های بادی روستای کهک سیستان
کد خبر : 1821225
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رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، با همراهی نمایندگان مردم سیستان در مجلس، استاندار و جمعی از مسئولان استانی، از کانون‌های بحرانی ماسه‌های بادی در اطراف روستای کهک بازدید و بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی مناطق درگیر با گردوغبار و ماسه‌های روان و پیگیری راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار این پدیده تأکید کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، با همراهی نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از کانون‌های بحرانی ماسه‌های بادی در اطراف روستای کهک بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، وضعیت پیشروی شن‌های روان، آثار و خسارات ناشی از فعالیت کانون‌های ماسه‌ای و چالش‌های زیست‌محیطی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن حضور در منطقه و بررسی شرایط موجود، بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی مناطق درگیر با پدیده گردوغبار و ماسه‌های روان و پیگیری راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار این پدیده تأکید کرد.

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