به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، با همراهی نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از کانون‌های بحرانی ماسه‌های بادی در اطراف روستای کهک بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، وضعیت پیشروی شن‌های روان، آثار و خسارات ناشی از فعالیت کانون‌های ماسه‌ای و چالش‌های زیست‌محیطی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن حضور در منطقه و بررسی شرایط موجود، بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی مناطق درگیر با پدیده گردوغبار و ماسه‌های روان و پیگیری راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار این پدیده تأکید کرد.