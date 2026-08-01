بازدید رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از کانونهای بحرانی ماسههای بادی روستای کهک سیستان
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، با همراهی نمایندگان مردم سیستان در مجلس، استاندار و جمعی از مسئولان استانی، از کانونهای بحرانی ماسههای بادی در اطراف روستای کهک بازدید و بر ضرورت توجه به مسائل زیستمحیطی مناطق درگیر با گردوغبار و ماسههای روان و پیگیری راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار این پدیده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، با همراهی نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از کانونهای بحرانی ماسههای بادی در اطراف روستای کهک بازدید کرد.
در این بازدید میدانی، وضعیت پیشروی شنهای روان، آثار و خسارات ناشی از فعالیت کانونهای ماسهای و چالشهای زیستمحیطی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ضمن حضور در منطقه و بررسی شرایط موجود، بر ضرورت توجه به مسائل زیستمحیطی مناطق درگیر با پدیده گردوغبار و ماسههای روان و پیگیری راهکارهای مؤثر برای کاهش آثار این پدیده تأکید کرد.