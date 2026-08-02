«عبدالرضا دیانی» مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص روند بازسازی خوابگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ توضیح داد و گفت: مجموعا ۳۲ مورد آسیب به مجتمع‌های دانشجویی در سراسر کشور ثبت شده است. این خسارت‌ها طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از موارد جزئی همچون شکستگی و ترک‌های کوچک شیشه شروع شده و تا تخریب‌های ساختاری با درصد بالا در برخی دانشگاه‌ها ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اولویت بازسازی فضاهای اسکان تصریح کرد: روند بازسازی اکثر خوابگاه‌هایی که در آن بازه زمانی دچار آسیب شدند، بلافاصله آغاز شده است. با این حال، برخی پروژه‌ها به دلیل شدت خسارات، نیازمند زمان بیشتری هستند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت خوابگاه‌های آسیب‌دیده در تهران، به‌ویژه مجتمع واقع در محدوده خیابان مطهری، خاطرنشان کرد: آثار تخریبی در این مجتمع به دلیل شدت حمله بسیار گسترده بود. عملیات بازسازی بلافاصله پس از وقوع حادثه کلید خورد، اما به دلیل حجم تخریب‌ها، آماده‌سازی این خوابگاه به مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید نمی‌رسد. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امیدواریم این فضا از نیم‌سال دوم تحصیلی (بهمن‌ماه) در مدار خدمت‌رسانی به دانشجویان قرار گیرد.

دیانی در ادامه به استمرار برخی تهدیدات علیه فضاهای دانشجویی پس از پایان «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: متاسفانه کماکان شاهد هستیم که خوابگاه‌های دانشجویی در برخی شهرها مورد تعرض دشمن قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، اخیرا خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز دچار آسیب شد که این حادثه موجب بروز فضای استرس و اضطراب میان دانشجویان شد؛ به محض وقوع این اتفاق، خوابگاه جهت حفظ امنیت دانشجویان تخلیه و عملیات ایمن‌سازی فوراً آغاز شد.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت درباره افتتاح خوابگاه‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: ما نسبت به دغدغه‌های دانشجویان و کمبود ظرفیت‌ها کاملاً واقف هستیم. برنامه اولیه ما بهره‌برداری از ۱۵ پروژه خوابگاهی بزرگ در سطح کشور بود که متاسفانه به دلیل حوادث اخیر روند اجرایی آن‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت و با تاخیر مواجه شد، از این رو افتتاح بخشی از آن‌ها به نیم سال تحصیلی دوم (بهمن‌ماه) موکول شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های خوابگاهی آماده افتتاح در هفته دولت تصریح کرد: با وجود تمام چالش‌های مذکور، ۵ پروژه خوابگاهی مهم و بزرگ در هفته دولت آماده بهره‌برداری و ورود به چرخه اسکان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: این خوابگاه‌های آماده افتتاح، در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، مشهد، همدان، اهواز و ایرانشهر مستقر هستند که بهره‌برداری از آن‌ها بخش مهمی از نیازهای رفاهی این مناطق را پوشش خواهد داد.

دیانی در پایان با تاکید بر عزم جدی این اداره کل برای تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های باقی‌مانده، ابراز امیدواری کرد با عبور از چالش‌های فعلی، ظرفیت اسکان دانشجویان علوم پزشکی در نیم‌سال دوم تحصیلی به وضعیت مطلوب‌تری ارتقا یابد.

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