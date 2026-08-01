مجموع خدمات رایگان ارائه‌شده به زائران، شامل خدمات اختصاصی جمعیت هلال‌احمر، خدمات موکب‌های داوطلبانه و مردمی و خدمات موکب‌های مشترک با دولت عراق، تا این لحظه یک میلیون و ۶۳۳ هزار و ۶۵۳ مورد بوده است و تا دهم مردادماه، تعداد خدمات امداد و اسکان اضطراری زائران در داخل کشور و در قرارگاه‌های مرزی اربعین، شامل ۴۵ هزار و ۵۷۱ مورد بوده که از این تعداد ۴۵ هزار و ۱۵۹ مورد مربوط به اسکان زائران و ۴۱۲ مورد مربوط به امدادرسانی به زائران مصدوم در حوادث ترافیکی و غیر آن بوده و منجر به انتقال ۱۳۱ زائر مصدوم به مراکز درمانی شده است.

همچنین از ۲۸ تیر تا امروز ۱۰ مرداد، ۱۲۱۸ زائر در عراق که نیاز به امدادرسانی هلال احمر داشته از خدمات امداد و انتقال استفاده کرده اند. با این وجود، تعداد ۲۲ زائر ایرانی بر اثر بیماری و یا حادثه جان خود را از دست داده‌اند که با توجه به افزایش حجم تردد در مسیر بازگشت زائران و همچنین تصادفات به وقوع پیوسته بخصوص در روز جاری، توصیه می‌شود که زائران در مسیر بازگشت از شتاب و عجله خودداری کنند و حتما در طول مسیر و یا رانندگی تا شهر محل اقامت خود، استراحت کافی داشته باشند.