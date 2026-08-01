افزایش شمار خدمات هلالاحمر در اربعین به ۱.۶ میلیون
جمعیت هلالاحمر اعلام کرد: با تلاش تیمهای امدادی و درمانی داوطلب این جمعیت، تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خدمت رایگان بهداشتی، درمانی و امدادرسانی به زائران در ایام اربعین حسینی در ایران و عراق ارائه شده است.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلالاحمر، در اطلاعیه شماره چهار هلال احمر اعلام شده است که در بازه زمانی ۲۵ تیرماه تا ۱۰ مردادماه، در مجموع در داخل کشور و کشور عراق، یک میلیون و ۶۷۹ هزار و ۲۲۴ خدمت امدادی، بهداشتی و درمانی به زائران اربعینی ارائه شده است و مجموع خدمات اختصاصی و رایگان جمعیت هلالاحمر شامل خدمات پزشکی (ویزیت)، خدمات دارویی، پرستاری و پاراکلینیکی، امداد و انتقال، رادیولوژی و آزمایشگاهی در کشور عراق تاکنون ۴۲۳ هزار و ۲۷۴ مورد بوده است.
مجموع خدمات رایگان ارائهشده به زائران، شامل خدمات اختصاصی جمعیت هلالاحمر، خدمات موکبهای داوطلبانه و مردمی و خدمات موکبهای مشترک با دولت عراق، تا این لحظه یک میلیون و ۶۳۳ هزار و ۶۵۳ مورد بوده است و تا دهم مردادماه، تعداد خدمات امداد و اسکان اضطراری زائران در داخل کشور و در قرارگاههای مرزی اربعین، شامل ۴۵ هزار و ۵۷۱ مورد بوده که از این تعداد ۴۵ هزار و ۱۵۹ مورد مربوط به اسکان زائران و ۴۱۲ مورد مربوط به امدادرسانی به زائران مصدوم در حوادث ترافیکی و غیر آن بوده و منجر به انتقال ۱۳۱ زائر مصدوم به مراکز درمانی شده است.
همچنین از ۲۸ تیر تا امروز ۱۰ مرداد، ۱۲۱۸ زائر در عراق که نیاز به امدادرسانی هلال احمر داشته از خدمات امداد و انتقال استفاده کرده اند. با این وجود، تعداد ۲۲ زائر ایرانی بر اثر بیماری و یا حادثه جان خود را از دست دادهاند که با توجه به افزایش حجم تردد در مسیر بازگشت زائران و همچنین تصادفات به وقوع پیوسته بخصوص در روز جاری، توصیه میشود که زائران در مسیر بازگشت از شتاب و عجله خودداری کنند و حتما در طول مسیر و یا رانندگی تا شهر محل اقامت خود، استراحت کافی داشته باشند.