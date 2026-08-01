به گزارش ایلنا، حسین صفوی با بیان اینکه مأموریت هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی تنها به تأمین دارو، تجهیزات و فناوری‌های پزشکی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: تلاش ما این است که ارتباط با بیماران پس از درمان نیز ادامه یابد و بتوانیم از نزدیک در جریان وضعیت آنان، کیفیت زندگی، میزان رضایتمندی و نیازهای جدیدشان قرار بگیریم.

وی افزود: طرح سفیران سلامت با ایجاد یک شبکه ارتباطی منسجم، زمینه تعامل مستمر میان هیأت امنا، بیماران و خانواده‌های آنان را فراهم می‌کند تا دغدغه‌ها، پیشنهادها، تجربه‌های ارزشمند و دیدگاه‌های آنان به‌صورت مستقیم دریافت و در بهبود سیاست‌ها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با اشاره به اینکه هزاران بیمار در سال‌های گذشته با حمایت این هیأت از خدمات درمانی پیشرفته بهره‌مند شده‌اند، گفت: امروز در میان این عزیزان، دانش‌آموزان و دانشجویان موفق، پژوهشگران، پزشکان، ورزشکاران، هنرمندان، کارآفرینان و افراد اثرگذاری حضور دارند که هر یک می‌توانند نماد امید، اراده و موفقیت برای جامعه باشند.

وی ادامه داد: هیأت امنا در قالب طرح سفیران سلامت، شناسایی استعدادها، توانمندی‌ها و موفقیت‌های بیماران را دنبال خواهد کرد و در نظر دارد همه‌ساله از سفیران سلامت که در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و حرفه‌ای دستاوردهای ارزشمند کسب کرده‌اند، تقدیر کند. این افراد بهترین روایت از اثربخشی درمان و امیدبخش‌ترین پیام برای خانواده‌هایی هستند که در آغاز مسیر درمان قرار دارند.

صفوی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی این شبکه خبر داد و گفت: «برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، انتقال تجربه میان بیماران، اجرای برنامه‌های آموزشی، دریافت بازخورد از خدمات درمانی و تقویت مشارکت اجتماعی بیماران، از مهم‌ترین برنامه‌های این شبکه خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد: طرح سفیران سلامت محدود به یک گروه خاص نخواهد بود و به تدریج تمامی گروه‌های دریافت‌کننده خدمات درمانی با حمایت هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، از جمله بیماران کاشت حلزون شنوایی، بیماران پیوندی، بیماران بهره‌مند از تجهیزات پزشکی پیشرفته و سایر گروه‌های تحت حمایت را در بر خواهد گرفت.

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در پایان با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین دستاورد نظام سلامت بازگشت بیمار به یک زندگی سالم، فعال، مؤثر و امیدآفرین است، اظهار داشت: زمانی که یک کودک ناشنوا به دانشگاه راه پیدا می‌کند، یک بیمار پیوندی به عرصه علم، ورزش یا کارآفرینی وارد می‌شود و یا بیماری که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین درمان شده، به عضوی مؤثر برای جامعه تبدیل می‌شود، در حقیقت نظام سلامت به مهم‌ترین هدف خود دست یافته است. طرح سفیران سلامت با هدف معرفی این الگوهای موفق، تقویت امید اجتماعی و حفظ ارتباط ماندگار با این سرمایه‌های ارزشمند شکل گرفته است.