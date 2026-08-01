اعلام برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه آزاد

به گزارش ایلنا، براساس برنامه زمانبندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول از ۲۴ مرداد ماه آغاز می شود و تا ۲ شهریور ماه ادامه دارد.

نوبت اول انتخاب واحد از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰، نوبت دوم از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ و نوبت سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خواهد بود.

ورودی های ۱۴۰۲ و ماقبل آن در نوبت اول، ورودی های ۱۴۰۳ در نوبت دوم و ورودی های ۱۴۰۴ در نوبت سوم می توانند انتخاب واحد خود را انجام دهند.

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