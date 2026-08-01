فعالیت کلینیک قلابی در تهران؛ جعل عنوان پزشک و انجام اقدامات درمانی!

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع اقدام درمانی غیرمجاز، جعل عنوان و کلاهبرداری از شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران به اداره مبارزه با جعل این معاونت، رسیدگی تخصصی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه، شاکی پرونده اظهار داشت که از طریق فضای مجازی با یک کلینیک زیبایی در محدوده اندرزگو آشنا شده و برای تزریق فیلر ران پا به آن مرکز مراجعه کرده است. فردی که خود را پزشک معرفی می‌کرد، با استفاده از مهر و سربرگ رسمی یک پزشک، اقدام به انجام تزریق کرد که در ادامه موجب بروز عفونت شدید و گسترده در محل تزریق شد.

سرهنگ میراحمدی ادامه داد: برابر اظهارات شاکی، شدت عفونت به حدی بود که وی ناچار به بستری شدن در بیمارستان و انجام چندین مرحله جراحی برای تخلیه بافت‌های آلوده شد و در نهایت به دلیل تخریب بخشی از عضلات و پوست، دچار آسیب جدی و تغییر شکل ظاهری ران پا شد. با دریافت این اطلاعات، شناسایی عاملان این اقدام غیرقانونی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران در نخستین بررسی‌ها به نشانی اعلامی مراجعه کردند، اما مشخص شد متهمان پیش از آن محل را تخلیه کرده‌اند. با توجه به حساسیت موضوع، احتمال آسیب به سایر شهروندان و ضرورت جلوگیری از ادامه فعالیت افراد فاقد صلاحیت، تحقیقات گسترده پلیسی و اطلاعاتی برای شناسایی محل جدید فعالیت آنان آغاز شد.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: در ادامه، دو محل مرتبط با فعالیت متهمان در محدوده بلوار اندرزگو و بلوار کاوه شمالی شناسایی شد. کارآگاهان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی و با حضور نماینده آن دانشگاه، شاکی و وکیل وی، به‌صورت همزمان از هر دو محل بازرسی کردند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد محل نخست پیش‌تر تخلیه شده و در آن یک واحد دندانپزشکی مستقر است، اما در محل دوم فردی که خود را پزشک مسئول کلینیک معرفی می‌کرد، شناسایی شد. بازرسی‌های انجام‌شده و بررسی نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مشخص کرد مدیران اصلی مجموعه همان متهمان تحت تعقیب بوده‌اند و از مجوز، مهر و سربرگ یک پزشک به‌صورت غیرقانونی استفاده می‌کردند.

سرهنگ میراحمدی خاطرنشان کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، دو متهم که برادر بودند دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند. آنان پس از مواجهه با شاکی، به کلاهبرداری و دخالت غیرمجاز در امور پزشکی اعتراف کردند. همچنین در جریان تحقیقات، با انجام مواجهه حضوری میان متهمان، منشی کلینیک و پزشک صاحب مجوز که از مهر، سربرگ و مجوز وی سوءاستفاده شده بود، نقش هر یک از افراد در این پرونده مشخص شد.

وی در پایان گفت: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به همراه گزارش نهایی برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال و متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

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