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فعالیت کلینیک قلابی در تهران؛ جعل عنوان پزشک و انجام اقدامات درمانی!

فعالیت کلینیک قلابی در تهران؛ جعل عنوان پزشک و انجام اقدامات درمانی!
کد خبر : 1821086
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کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ با شناسایی و دستگیری دو متهم که با جعل عنوان پزشک و انجام اقدامات درمانی غیرمجاز، سلامت شهروندان را به خطر انداخته بودند، به فعالیت یک شبکه کلاهبرداری در حوزه خدمات درمانی پایان دادند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع اقدام درمانی غیرمجاز، جعل عنوان و کلاهبرداری از شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران به اداره مبارزه با جعل این معاونت، رسیدگی تخصصی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه، شاکی پرونده اظهار داشت که از طریق فضای مجازی با یک کلینیک زیبایی در محدوده اندرزگو آشنا شده و برای تزریق فیلر ران پا به آن مرکز مراجعه کرده است. فردی که خود را پزشک معرفی می‌کرد، با استفاده از مهر و سربرگ رسمی یک پزشک، اقدام به انجام تزریق کرد که در ادامه موجب بروز عفونت شدید و گسترده در محل تزریق شد.

سرهنگ میراحمدی ادامه داد: برابر اظهارات شاکی، شدت عفونت به حدی بود که وی ناچار به بستری شدن در بیمارستان و انجام چندین مرحله جراحی برای تخلیه بافت‌های آلوده شد و در نهایت به دلیل تخریب بخشی از عضلات و پوست، دچار آسیب جدی و تغییر شکل ظاهری ران پا شد. با دریافت این اطلاعات، شناسایی عاملان این اقدام غیرقانونی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران در نخستین بررسی‌ها به نشانی اعلامی مراجعه کردند، اما مشخص شد متهمان پیش از آن محل را تخلیه کرده‌اند. با توجه به حساسیت موضوع، احتمال آسیب به سایر شهروندان و ضرورت جلوگیری از ادامه فعالیت افراد فاقد صلاحیت، تحقیقات گسترده پلیسی و اطلاعاتی برای شناسایی محل جدید فعالیت آنان آغاز شد.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: در ادامه، دو محل مرتبط با فعالیت متهمان در محدوده بلوار اندرزگو و بلوار کاوه شمالی شناسایی شد. کارآگاهان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی و با حضور نماینده آن دانشگاه، شاکی و وکیل وی، به‌صورت همزمان از هر دو محل بازرسی کردند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد محل نخست پیش‌تر تخلیه شده و در آن یک واحد دندانپزشکی مستقر است، اما در محل دوم فردی که خود را پزشک مسئول کلینیک معرفی می‌کرد، شناسایی شد. بازرسی‌های انجام‌شده و بررسی نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مشخص کرد مدیران اصلی مجموعه همان متهمان تحت تعقیب بوده‌اند و از مجوز، مهر و سربرگ یک پزشک به‌صورت غیرقانونی استفاده می‌کردند.

سرهنگ میراحمدی خاطرنشان کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، دو متهم که برادر بودند دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند. آنان پس از مواجهه با شاکی، به کلاهبرداری و دخالت غیرمجاز در امور پزشکی اعتراف کردند. همچنین در جریان تحقیقات، با انجام مواجهه حضوری میان متهمان، منشی کلینیک و پزشک صاحب مجوز که از مهر، سربرگ و مجوز وی سوءاستفاده شده بود، نقش هر یک از افراد در این پرونده مشخص شد.

وی در پایان گفت: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به همراه گزارش نهایی برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال و متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

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